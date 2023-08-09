В Китае индекс цен снизился впервые с февраля 2021 года

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае за июль текущего года уменьшился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, впервые с февраля 2021 года, пишет агентство Reuters, ссылаясь на информацию Национального бюро статистики Китая. Этот факт ставит Китай в небольшой список стран G20, которые столкнулись с дефляцией за последние два года. В августе 2021 года снижение потребительских цен также было зафиксировано в Японии.

Экономические аналитики аргументируют падение цен в Китае низким внутренним спросом и менее активным, чем ожидалось, восстановлением экономики после пандемии COVID-19. Индекс цен на производство продолжает снижаться уже в течение десятого месяца подряд, и по результатам июля он показал падение на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Накануне Национальное бюро статистики Китая также представило данные о объемах экспорта и импорта за июль. Так, первые в июле достигли $281,8 миллиарда, что означает снижение на 14,5% по сравнению с предыдущим годом. В то же время импорт в КНР сократился на 12,4%, достигнув $201,2 миллиарда, что стало наиболее значительным падением с мая 2020 года.