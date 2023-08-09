 

Сын “абсолютно недееспособного” Зайцева борется за наследство модельера

09.08.2023, 13:40, Новости дня
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Борьба за наследство легендарного российского модельера Вячеслава Зайцева получила новый оборот. Сын покойного кутюрье борется за огромную империю отца, которую, по его словам, пытается присвоить себя одна из то-менеджеров.

Егор Зайцев рассказал корреспонденту Пятого канала, что руководитель мужской линии Дома моды Ирина Зотова воспользовалась беспомощным состоянием 85-летнего модельера, что заполучить подпись для договора о покупке товарных знаков.

В частности, согласно документам, которые представил сын Вячеслава Зайцева, женщина сегодня владеет брендом “Слава Зайцев Kids”. Однако, по его словам, Ирина Зотова в день похорон обещала сделать все возможное, чтобы наследство народного художника России перешло его родственникам.

При этом том-менеджер за несколько месяцев до смерти кутюрье “из абсолютно недееспособного человека выдавила подпись” для переоформления бренда на свое имя, уверен Егор Зайцев. Наследник модельера намерен бороться за многомиллионный бизнес отца.

К слову, Вячеслав Зайцев, действительно, мог не отдавать отчет своим действиям, за несколько лет до смерти врачи вынесли ему страшный приговор – болезнь Паркинсона. Кутюрье ушел из жизни 30 апреля 2023 года. При жизни его услугами пользовались Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Эдита Пьеха и другие звезды.


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