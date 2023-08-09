 

Дворец президента Нигера будет охранять полк магистрантов МГИМО

09.08.2023, 13:33, Разное
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Дворец президента Нигера со следующей недели начнут охранять магистранты МГИМО. Учащиеся будут доставлены прямо из белорусского филиала вуза.

ЧВК ВагнерПомимо президентского дворца, будущие дипломаты возьмут под контроль стратегически важные военные объекты и основные коммуникационные артерии страны – почту и телеграф.

В самом вузе пообещали зачесть такую службу вместо летней практики. В минском филиале МГИМО отметили, что подобная стажировка – отличная возможность для студентов «прокачать свои языковые навыки».

– Большинство наших студентов выучили французский еще до поступления, причём сразу в его центральноафриканской вариации. В университете мы подтянули его до соответствующего уровня и обогатили живую речь специализированной лексикой, – говорит декан факультета арестантских жаргонов иностранных языков, лингвист Анна Киреева.

В конце июля в Нигере произошло изменение политического курса, повлекшее за собой некоторые кадровые перемены. Новое руководство заявило о необходимости деколонизации и укрепления отношений с Россией.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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