Дни без макияжа помогают улучшить нашу самооценку: как решиться показаться на людях с “голым” лицом

Современные девушки иногда настолько сильно привыкают находиться при макияже, что им сложно представить, как они выйдут в общество ненакрашенными. Некоторым сложно решиться на эксперимент из-за страха выглядеть глупо и несуразно. Голое лицо зачастую воспринимается как признак незрелости, даже инфантилизма. Точнее, сами девушки склонны так думать: что их не оценят, не заметят той естественной красоты, которой они по-настоящему обладают. Но так ли это на самом деле? Если попробовать провести день без макияжа, то можно прийти к определенным выводам.

Потребность в выражении чувств

Вам определенно захочется побыть в настоящем моменте. Это поможет выразить эмоции сполна, осознать их ценность. Будучи без макияжа, женщина станет ощущать себя намного более уязвимой, словно она находится без привычного защитного панциря. К этому состоянию придется привыкнуть.

Только в этом случае получится достичь гармонии с самой собой. В какой-то момент захочется испытать положительные эмоции. Правда, для достижения такой цели не придется строить никакие воздушные замки.

Истинная сущность

Привыкая не использовать краску на лице, вы с удивлением обнаружите, что теперь иначе смотрите на людей и мир в целом. Научитесь видеть различные ситуации без прикрас, такими, какие они есть на самом деле. Многочисленные иллюзии спадут, появится стремление реализовывать истинные намерения.

Если взять себе за правило ходить без макияжа периодически, то изменятся даже устоявшиеся взгляды на жизнь. Вполне вероятно, появится даже дополнительная энергия для реализации задуманного.

Окружающим все равно

Нам часто кажется, что другие нас оценивают невероятно строго. Дескать, со стороны виднее. Но если вы начнете меняться, то поймете, что общество не так критично смотрит на эти преобразования. Никто не осудит за попытку отказаться краситься, пусть и временную. Наоборот, какие-то личные преимущества кем-то будут замечены. Не исключены приятные расспросы и комплименты.

А если нет, то ничего страшного. Поверьте, главное – это то, что внутри. Окружающие заняты только собой. Поэтому не бойтесь выбирать для себя смелый и неповторимый образ!

Как преодолеть страх

Большинству кажется, что такая попытка заранее обречена на провал. Для того чтобы сформировать у себя новую привычку, потребуется хорошо потрудиться. Нужно обязательно работать со страхами. Меняйте мысли на позитивные, чтобы отказаться от всяческих предубеждений. Для этого понадобится предпринять некоторые шаги.

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Постепенное внедрение привычки

Не начинайте резко отказываться от знакомого поведения. У каждой из нас имеются свои стандарты. Просто попробуйте для начала не краситься только раз в неделю. Зафиксируйте свои ощущения. Не торопитесь стать другой, ведь нужно время, чтобы привыкнуть к себе новой.

Принятие своего тела

Это нужно сделать полностью, без оговорок и условий. Помните о том, что стандарты красоты постоянно меняются. Нет смысла зацикливаться на каком-то одном варианте, когда можно быть разной. Красота ведь достигается не посредством использования дорогой косметики. Есть такое понятие, как внутреннее очарование, которое не увядает, пока мы сами решаем его поддерживать.

Работа с самооценкой

Важно изменить негативные убеждения. Только в этом случае они не будут мешать жить и строить дальнейшие планы. Объясните себе, что вы хороши сами по себе. Вне зависимости от того, есть макияж или нет, вы уже заслуживаете самого лучшего на свете. После проведенной работы самооценка должна значительно повыситься. В этом случае появится стремление реализовывать индивидуальные планы.

Таким образом, важно понять, что без макияжа тоже можно выглядеть красиво и привлекательно. Если девушка не красится, это не означает, что она лишена очарования. Здесь важно внутреннее ощущение собственной ценности.