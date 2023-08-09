Мнение: О последней попытке Украины… Россия вот-вот сломается?

Вторая фаза украинского контрнаступления оказалась ещё менее результативной, чем первая. Настолько, что последняя оперативная сводка о количестве «отбитых» ВСУ квадратных километров датирована аж 1 августа, а слово «продвижение» и вовсе как-то незаметно пропало из украинских военных новостей с конца минувшей недели. Тогда его употребил замглавы ГУР МОУ Вадим Скибицкий, объясняя, почему это самое PRодвижение идёт так медленно.

Тем не менее, «цыплят считать» пока рано. У Киева осталась как минимум ещё одна попытка переломить ход летней кампании в свою пользу. И третья фаза контрнаступления уже началась. Причём #Россия…

…внезапно ответила на неё возвращением под свой контроль пяти населённых пунктов в Харьковской области. А #Украина в свою очередь атаковала Москву. Опять беспилотниками, которых опять сбили на подлёте.

Нельзя не заметить, что «атаки дронов» со стороны Украины заметно участились в последние несколько дней. Это, по всей видимости, как раз и знаменует начало третьей фазы. Вкратце напомню, что в ходе первой фазы ВСУ шли в атаку по «стандартам #НАТО» и смогли вернуть более 240 кв. км, часть из которых, впрочем, на конец мая находилась в «серой зоне». Платой за это стали жизни от 20+ тыс. до 40+ тыс. украинских солдат — по 100-200 человек за каждый квадратный километр. На второй фазе украинское командование поменяло тактику, отказавшись от крупных штурмов в пользу постоянных «беспокоящих атак» мелкими группами военных, прощупывания линий российской обороны, ударов по тыловым складам и объектам транспортной инфраструктуры. Такая методика в прошлом году принесло ряд успехов главкому ВСУ Валерию Залужному, и к ней теперь вернулись, но…

Российское командование, похоже, учло прошлогодние «ошибки» и хорошо подготовило линии обороны. «Результаты украинского наступления «отрезвляющие», переломить ход конфликта вряд ли получится», — с разочарованием и тревогой констатируют авторы большого материала в CNN, основываясь на рассказах четырёх американских и «западных» анонимных источников, знакомых с последними разведданными по Украине. Основная сложность – это прорыв многослойной обороны ВС РФ. Украинские войска несут ошеломляющие потери, но по факту пока не прорвались даже через первую линию из трёх, признают журналисты. И отмечают растущие сомнения на Западе. «Если ВСУ не смогли совершить прорыв в течение последних семи-восьми недель, какова вероятность того, что они вдруг, имея более истощённые силы, совершат его?» – цитирует издание одного западного дипломата.

И хотя представители американской администрации настроены чуть более оптимистично, считая, что «шансы ещё есть», ряд трудностей признают и они. А до осенней распутицы остаётся всё меньше времени. Поэтому сейчас #Украина, сохраняя давление вдоль всей линии боевого соприкосновения, тестирует возможности перехода к третьей фазе или уже даже её начала. «Отсутствие успехов [на фронте] привело к ударам [ВСУ] по российской территории. Это должно показать уязвимость России», — приводит CNN слова неназванного американского чиновника. Тем временем появилась информация о возможной массированной атаке дронов на Москву в День независимости Украины 24 августа или накануне. Также не исключено, что морские беспилотники будут задействованы против Севастополя, Новороссийска или Геленджика в этот же период.

Похоже, в Киеве надеются, что такой масштабный теракт «надломит» Россию и заставит #Кремль просить мира на любых условиях. Подобная тактика не нова — чеченские «моджахеды» активно использовали её в своё время. У них не выгорело, но…

Попытка ведь не пытка?

Однако, что будет делать Киев, если #Россия и тут не сломается?

Возобновит попытки штурмов, безжалостно отправляя в бой все оставшиеся резервы?

Организует удар по ЗАЭС под ложным флагом и «второй Чернобыль», чтобы усилить международный прессинг на РФ?

Или же, скрепя сердце, пойдёт на «заморозку» конфликта как минимум до президентских выборов в #США в следующем году?

Какие у киевских властей есть ещё варианты действий до осенней слякоти и зимних холодов?

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