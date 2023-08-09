Скандалы: Кубышки похудели

В июне россияне сократили валютные сбережения

Россияне в июне сократили запасы наличной валюты на счетах в российских и иностранных банках, а также у брокеров. Случилось это практически единовременно, сообщили в Центробанке. Накопления в иностранной валюте снизились на 1%, до $218 млрд, относительно уровня мая 2023 года. На 0,9% упали объемы хранимой россиянами валюты за рубежом. По валютным депозитам падение за июнь составило 2,5%, до $45,3 млрд. Объем сбережений в наличных упал на 0,2% (до $96,6 млрд), а накопления на брокерских счетах — на 9,5% (до $2,9 млрд).

Подробности — в материале «Известий».

Гуляют на все

Население сокращает объемы валюты на руках, а для инвесторов и более обеспеченных граждан сокращение обусловлено введением тарифов со стороны банков и брокеров за хранение валюты на счетах выше 5–10 тыс. у.е. (еще с лета прошлого года) и ограничения торговли некоторыми видами валют недружественных стран (например, на платформе «Тинькофф инвестиции» с 27.02.2023 торги евро были приостановлены, а евро — исключены из перечня ликвидных инструментов), разъясняет старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

— Некоторые банки, которые решили прекратить деятельность в России, и брокеры также объявляли об автоматической конвертации средств на счетах клиентов в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках в рубли.

Эксперт видит следующие побудительные причины массового избавления от свободно конвертируемой валюты.

— Во-первых, необходимость поддержки текущего уровня благосостояния — например, в случае потери работы или возникновения экстренных расходов. Во-вторых, проведение отпуска в России, а не за рубежом (из-за значительного повышения цен на отдых за границей и более сложного процесса получения виз — например, в страны Европы), либо оплаты отдыха за рубежом российским турагентствам из-за ограничений в оплате отелям в других странах напрямую. В-третьих, перевод валютных средств с российских счетов на «нероссийские», например на счета в банках Казахстана или других стран. И в-четвертых, валютные спекуляции: экспертное сообщество ожидает укрепления курса валюты к концу года, — перечисляет Ксения Бондаренко.

Такие разные месяцы

Реальность июня и июля в экономическом плане совершенно разная, утверждает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

— Однако также стоит отметить и то, что июнь — это начало сезона отпусков и многие снимали сбережения в валюте для поездок за рубеж, так как цены на билеты и отдых выросли в несколько раз по сравнению с 2021 годом. Лето — в целом период трат для большого количества людей, и нет ничего необычного, что в период кризиса и слабого рубля многие ожидаемо используют сбережения для покрытия расходов. Поэтому вряд ли эта ситуация была связана с дедолларизацией или тем, что население «разочаровалось» в долларе.

С точки зрения аналитика, для российской экономики это значит, что для привычных летних расходов населению теперь требуется использовать валютные сбережения, что негативно сказывается на потребительской активности.

Самый простой способ

Когда стало понятно, что страна берет курс на дедолларизацию и поворачивается на Восток, россияне задумались о накоплениях в валюте, и самый логичный способ избавиться от избытка валюты — вложить ее в недвижимость, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Несмотря на то что спрос в 2022 году весной и осенью просел относительно традиционных значений (по данным «ЦИАН.Аналитика», на 12% по вторичному рынку и на 26% по просмотрам), покупка квартир остается надежным способом защитить накопления от инфляции и сложностей, связанных с хранением и использованием валютных средств (ограничения в банках, высокие комиссии за переводы и т. д.). Это решало проблему сбережений и мотивировало к покупке в масштабе одной семьи.

Другими способами потратить иностранную валюту, по мнению собеседницы «Известий», стало перемещение средств в банки дружественных стран, например на приобретение недвижимости там.

Дальновидное решение

Объем валютных средств на счетах граждан в РФ устойчиво сокращается весь 2023 год, комментирует директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Последние действия недружественных стран по ограничению валютных расчетов с РФ сделали переводы валюты за границу невозможными. Поэтому вывод средств за границу снизился, что и привело к снижению объемов валюты на иностранных счетах граждан. Сейчас сезон отпусков, и эта валюта активно тратится.

В целом, полагает аналитик, избавляться от долларов и евро — это дальновидная стратегия. Единственной подходящей валютой для сохранения сбережений граждан РФ аналитик называет китайский юань.

Обратная тенденция

Согласно статистике, склонность россиян к сбережениям не снижается. Напротив, в Сбербанке зафиксирован рост объема вкладов, заявляет к.э.н., доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» ФФБ РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

— Ситуация демонстрирует, что у россиян есть определенные средства, которые накапливаются для совершения существенных покупок, а не тратятся на текущее потребление. При этом в 2023 году мы одновременно видим рост деловой активности и объема выдачи кредитов, в том числе достаточно высокими темпами растет потребительское кредитование, — резюмирует Юрий Твердохлеб.

Фото: Скандалы.ру

Софья Смирнова

Оригинал материала: “Известия”