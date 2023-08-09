WhatsApp добавил функцию “Демонстрация экрана” для видеозвонков

Мессенджер WhatsApp расширяет свои возможности: теперь пользователи могут демонстрировать свой экран во время видеозвонков. Об этом пишет популярный портал 9to5mac.

Нововведение уже стало доступным для пользователей WhatsApp на операционных системах Android и iOS. Для активации функции на Android, достаточно начать видеозвонок и нажать специальную кнопку, расположенную рядом с кнопкой завершения вызова. Пользователям iPhone также доступен этот функционал – для активации нужно выполнить аналогичные действия.

Тем не менее введение новой функции происходит постепенно. На данный момент она уже доступна некоторым пользователям, но у другой части она пока отсутствует. В ближайшее время это обновление станет доступным для всех, кто пользуется WhatsApp на устройствах Android и iOS. Также стоит отметить, что в будущем разработчики планируют добавить эту функцию и в приложение мессенджера для операционной системы Windows.