 

WhatsApp добавил функцию “Демонстрация экрана” для видеозвонков

09.08.2023, 12:39, Разное
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Мессенджер WhatsApp расширяет свои возможности: теперь пользователи могут демонстрировать свой экран во время видеозвонков. Об этом пишет популярный портал 9to5mac.

Нововведение уже стало доступным для пользователей WhatsApp на операционных системах Android и iOS. Для активации функции на Android, достаточно начать видеозвонок и нажать специальную кнопку, расположенную рядом с кнопкой завершения вызова. Пользователям iPhone также доступен этот функционал – для активации нужно выполнить аналогичные действия.

Тем не менее введение новой функции происходит постепенно. На данный момент она уже доступна некоторым пользователям, но у другой части она пока отсутствует. В ближайшее время это обновление станет доступным для всех, кто пользуется WhatsApp на устройствах Android и iOS. Также стоит отметить, что в будущем разработчики планируют добавить эту функцию и в приложение мессенджера для операционной системы Windows.


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