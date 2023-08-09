Мнение: Мародерство?

Международное информационное агентство «Россия сегодня», возглавляемое Маргаритой Симоньян и Дмитрием Киселевым, подало заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы".

Экс экс-главред «Эха» Алексей Венедиктов (внесен в реестр «иноагентов») назвал эту заявку мародерством. И пояснил:

– Это попытка закрыть всякое воспоминание о старом «Эхе» и создать новую историю, переписать ее. Как мы видим, это делается достаточно успешно. Если возникнет какое-то новое «Эхо Москвы», вероятно, в старом смысле это нельзя будет уже употреблять, скажем так, нельзя будет пользоваться логотипом «Эха Москвы». А еще если возникнет новое «Эхо», оно будет совсем другим.

…Радиостанции «Эхо Москвы» не существует в эфире и на бумаге, но в умах людей «Эхо Москвы» — это что-то серьезное, солидное, честное. «Эхо Москвы» существует как класс журналистов различных изданий, как планка для журналистов. «Эхо Москвы» — это часть истории современной России. И все это надо закопать. Нужно людей лишать символов, надежды и памяти. А лишение памяти — это одно из самых главных действий, которые сейчас происходит.

Отсюда

Есть еще какие версии, зачем Киселеву и Симоньян понадобились название и логотип «Эха Москвы», идентичные названию и логотипу ликвидированной радиостанции?

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