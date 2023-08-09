 

Мнение: Мародерство?

09.08.2023, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международное информационное агентство «Россия сегодня», возглавляемое Маргаритой Симоньян и Дмитрием Киселевым, подало заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы".

Экс экс-главред «Эха» Алексей Венедиктов (внесен в реестр «иноагентов») назвал эту заявку мародерством. И пояснил:

– Это попытка закрыть всякое воспоминание о старом «Эхе» и создать новую историю, переписать ее. Как мы видим, это делается достаточно успешно. Если возникнет какое-то новое «Эхо Москвы», вероятно, в старом смысле это нельзя будет уже употреблять, скажем так, нельзя будет пользоваться логотипом «Эха Москвы». А еще если возникнет новое «Эхо», оно будет совсем другим.

…Радиостанции «Эхо Москвы» не существует в эфире и на бумаге, но в умах людей «Эхо Москвы» — это что-то серьезное, солидное, честное. «Эхо Москвы» существует как класс журналистов различных изданий, как планка для журналистов. «Эхо Москвы» — это часть истории современной России. И все это надо закопать. Нужно людей лишать символов, надежды и памяти. А лишение памяти — это одно из самых главных действий, которые сейчас происходит.
Отсюда

Есть еще какие версии, зачем Киселеву и Симоньян понадобились название и логотип «Эха Москвы», идентичные названию и логотипу ликвидированной радиостанции?

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Мнение: О последней попытке Украины… Россия вот-вот сломается?

09.08 / Скандалы: Кубышки похудели

09.08 / WhatsApp добавил функцию “Демонстрация экрана” для видеозвонков

09.08 / Европе грозит опасность

09.08 / Дрифт войдёт в экзамены для получения водительских прав

09.08 / Мнение: Унизительный миф “Америка управляет Украиной”

09.08 / Глава издания Take-Two ответил на негодование фанатов RDR

09.08 / РФ приостановила налоговые договоры с недружественными странами

09.08 / “Что он творил!” – отец убитой раком Фриске выставил Шепелева негодяем

09.08 / ChatGPT надует простака: он угодит в «тарелку мясника»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика