Дрифт войдёт в экзамены для получения водительских прав

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09.08.2023, 11:33, Разное
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Председатель правительства подписал постановление «О внесении изменений в порядок получения водительского удостоверения категории В».

Для улучшения безопасности на дорогах будущим водителям придётся качественно улучшить свои навыки при управлении транспортным средством. По мнению экспертов ГИБДД, в этом им помогут навыки дрифта – особой техники прохождения поворотов.

Соответствующие изменения будут внесены в программы обучения автошкол по управлению транспортным средством.

– Дрифт очень полезен для водителя, фактически, это экстремальное вождение. Отечественные автомобилисты часто передвигаются в непогоду, по грунтовым дорогам, в гололёд, где возникают заносы, также экстренное торможение может пригодиться на автотрассе. Правильное решение при заносе спасёт ни одну человеческую жизнь, а особо отличившиеся смогут и заявиться на соревнования, – отметил представитель ГИБДД Василий Волобуев.

Во время сдачи практической части экзамена соискатели водительского удостоверения должны будут продемонстрировать инспектору свои навыки дрифта непосредственно в городских условиях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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