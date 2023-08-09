Мнение: Унизительный миф “Америка управляет Украиной”

Просто удивительно, до чего мне было всё ясно еще в 2014 году, т.е. в самом начале. Как всё описал – так оно всё и вышло.

Миф №5. «На Украине всем заправляют американцы».

(Предыдущие “Мифы об Украине”:

Главный миф об Украине: «Украина в агонии»

http://sapojnik.livejournal.com/1691667.html

Миф Первый: «В украинской власти – страшные фашисты»

http://sapojnik.livejournal.com/1677403.html

Миф №2. Слабость украинской армии

http://sapojnik.livejournal.com/1679236.html

Миф №3. Благословенный Крым.

http://sapojnik.livejournal.com/1679906.html)

Придется заняться деконструкцией и этого мифа, который на самом деле является частью одной из основных «духовных скреп» нынешнего режима – глобального антиамериканизма. То есть логика здесь простая, «понятная рабочему человеку»: на Украине происходит нечто, что не нравится России (читай – правящему режиму); значит, на Украине орудуют ВРАГИ; а кто главный враг нашей «священной державы»? – правильно, Америка! Значит, на Украине орудуют американцы – не сами же хохлы, право слово, до всего «этого» додумались!

Миф о «всесильных американцах», которые на Украине всюду пролезли и всем заправляют, прекрасно замазывает все нестыковки и несуразности, возникающие при столкновении с реальностью других, собственно украинских мифов нашей пропаганды. К примеру, вопрос – если на Украине действительно у власти фашисты, бандеровцы и их живое воплощение «Правый сектор» – то почему же лидер «Правого сектора» Ярош набирает на президентских выборах жалкий 1% голосов? Ответ: а это ему так американцы приказали – возьми себе, дескать, 1% и прикинься ветошью. Он и подчинился – а куда Ярошу деваться?

Или: а почему на выборах президента в Украине в большинстве областей была такая высокая явка – почти как в России? Ответ: это все американцы фальсифицировали, а на самом деле не было, конечно, никакой явки, так как народ там стонет под игом кровавой хунты и плевать хотел на выборы.

И даже: а почему предыдущий президент Янукович не разогнал Майдан силой? Ответ: а это ему американцы помешали, приказали не трогать бендеровцев. И т.д.

Ну и конечно, любой российский обыватель с хорошо промытыми мозгами убежден, что новое руководство Украины будет враждебно России просто потому, «что оно там все куплено американцами». Америка ведь ненавидит Россию, это аксиома? А то! ЗНАЧИТ, и Украина будет враждебна России. Иногда даже говорят проще: «На Украине Россия (то есть Путин) борется с проклятыми американцами», вынося самих украинцев за скобки, мол, что с них взять? Хохлы, одно слово.

В общем, картинка стройная, отполированная языками бесчисленных пропагандистов до блеска. И самое в ней удивительное – то, какими комплексами самоуничижения и даже, не побоюсь этого слова, национального мазохизма от нее несет. Ведь на самом деле такой «образ мира» глубоко оскорбителен вовсе не для Америки, а наоборот – для нашей родной РФ.

Давайте проанализируем миф по составляющим. Главный вопрос: если «Америка в Украине всем заправляет», то КАК она это делает? Может быть, по всему периметру украинской границы установлены направленные вовнутрь американские гипноизлучатели, превращающие в бендеровцев даже домашних кошек? Пока что, насколько я знаю, даже Киселев не додумался до такой возможности. А если гипноизлучателей нет, остаются всего два основных, известных со времен древности инструмента влияния – подкуп и угрозы.

Рассмотрим подкуп, тем более, что на него прямо указывают фразы типа «Америка там все купила». Вопрос – что «все»? Американцы платят взятки всем поголовно политикам в Киеве? Они их поставили на денежное довольствие?!

Однако прикинем порядок сумм. Американцы – люди прижимистые; у них есть Конгресс, и конгрессмены очень не любят раздавать деньги направо и налево за пределы страны. Известно, что нынешней весной Украине Конгресс со страшным скрипом выделил 1 млрд. долл., и то не «живыми» деньгами – хотя Украине в ее положении 1 млрд. – как мертвому припарки.

Но допустим, что тут речь о неких секретных фондах ЦРУ, и там этих долларов – лопатой греби. Все равно ведь получается очень много! В украинском истеблишменте люди, по любым меркам, очень даже небедные. Их взяткой в 100 тыс. или даже в миллион долларов не возьмешь. Порошенко, только что избранный президент – так и вовсе официальный миллиардер. Долларовый. Его тоже подкупили? Вообще-то фраза «подкупить миллиардера» – как раз для КВНа, разве нет?

Или Юля-ТигрЮля. Десять с лишним лет была «газовой принцессой» Украины, сидела на должности премьер-министра. Миллиард не миллиард, но сколько-то «единичек» («единичкой» на сленге американских брокеров называется сотня миллионов долл.) у нее наверняка припрятано в укромных местах. И ее подкупили?

А Ярош, боевой командир страшного и ужасного «Правого Сектора», который, если верить нашей пропаганде, контролирует всё и вся? И его Госдеп взял на довольствие? За сколько же – за миллион в месяц? Однако представьте, что вы контролируете страну в 40 млн. населения; даже в текущем растерзанном состоянии на Украине очень даже есть чем поживиться – и это суммы много больше, чем миллион. Вообще, деньги хороши в тихих, мирных странах; в ситуации дестабилизации дураком является тот, кто меняет власть на деньги. Ярош – дурак?

Но если он дурак, как же он создал буквально из ничего, повторюсь, страшный и ужасный «Правый сектор», который контролирует все и вся?

А Кличко? Самый известный в мире боксер-тяжеловес, каждым боем зарабатывает десятки миллионов долларов. Неужто и этот парень польстился на печеньки Госдепа? И сколько ж, в таком случае, ему предложили «печенек»?

И это ведь мы перечислили далеко не всех из «укроэлиты». Что ж, всем платить? Дело попахивает миллиардами из «черного фонда»!

Есть, конечно, не только «печеньки», но и угрозы. Может быть, американцы украинских политиков шантажируют?! Ай-яй-яй! Грозят не дать, а, наоборот, отобрать имущество? Или, того круче, убить? Понимают, к примеру, что миллиардера Порошенко подкупить не удастся, поэтому прислали ему черную метку: «Вреди России, а не то – знай, у нас везде снайперы!!» По-английски – Порошенко ведь понимает по-английски. Вот он теперь и старается, бедный… И Тимошенко старается.

Однако у влияния посредством шантажа и угроз есть неприятные побочные последствия, и в ЦРУ, думается, об этом знают: объект шантажа проникается ненавистью к тем, кто его шантажирует, и только и думает о том, как бы «соскочить» и отомстить. А тут вроде подвертывается такой прекрасный случай – на границе Украины и России стоит с распростертыми объятиями Путин и только и ждет, как бы приголубить обиженных да заодно отомстить проклятым шантажистам-пиндосам… Почему же к Путину на широкую грудь никто не кидается?

И тут мы и переходим к главному – к мазохистской позиции нашей пропаганды. Никто не задает вопроса, который напрашивается: ладно, пусть Америка на Украине «всех купила» – но почему тогда Россия не перекупила всех обратно?! Допустим, что вся фантастика насчет миллиардных подкупов Тимошенко и Порошенко правда; но, если украинские политики такие продажные – что мешает Путину предложить им больше?

У России нет миллиардов? Полноте. В России нет миллиардов дороги строить и глубинку газифицировать, а уж на «тайные операции» у нашего подполковника КГБ деньги всегда найдутся! Причем Путин в заведомо лучшем положении по сравнению с ЦРУ; если тем так или иначе приходится бодаться с Конгрессом, СМИ и общественностью за каждый цент – то в России благодать: администрация может изымать из бюджета любые суммы на что угодно, и никто в «парламенте» даже не рыпнется с дурацкими вопросами, не говоря уж про запросы. Недавно еще был Навальный – мог написать сдуру чего-нибудь в блог; но недавно и ему писать в блог официально запретили, так что и эта малюсенькая угроза теперь не существует.

То есть ситуация такая: российская власть сидит на мешках с миллиардами и плачет из всех своих телеящиков– ай-ай, проклятые пиндосы всех на Украине скупили и теперь украинцы нас все время обижают!!

Может быть, хохлов нельзя подкупать, потому что они «ненадежные»? Норовят забрать у всех денежку по принципу ласкового теляти? Бывает. Но как тогда получается, что для американцев украинцы надежные, а для нас – нет? Опять какая-то национальная неполноценность?

Или снайперы. Допустим, американцы всех там запугали страшными угрозами. Но ведь Россия куда ближе, чем Америка! Почему ж тогда украинские политики больше боятся далекой Америки, чем близкой России?

Есть, конечно, такой вариант ответа: Путину его высокие моральные принципы не дают влиять на украинские события посредством подкупа, шантажа и угроз. Однако его, ввиду абсурдности, мы не рассматриваем.

Вот так и получается, что в основе одного из наиболее популярных мифов нынешней антиукраинской пропаганды лежит представление о глубочайшей неполноценности РФ как государства. Американцы, дескать, молодцы, а мы – так, ни с чем пирожок. Они могут сыпать миллиардами и превращать любых, самых оголтелых бендеровцев в послушных техасских рейнджеров, причем на противоположном от себя конце земного шара, в стране с абсолютно чуждым языком и менталитетом – а мы, увальни, бессильны как-то повлиять на ближайшего соседа, говорящего на одном с нами языке и имеющего с нами сотни лет общей истории. Единственное, что нам приходит в голову – задавить соседа танками, однако и на это мы не решаемся.

Грустно, девушки!

В оправдание можно лишь сказать, что миф, как и положено мифу, насквозь лжив. Объяснение реальности прозвучит парадоксально для до скрипа промытых пропагандой мозгов – однако от реальности не спрячешься: украинские политики ведут себя так, как они ведут, потому, что они преследуют СОБСТВЕННЫЕ интересы и работают НА СЕБЯ. А не на американского дядю Сэма и не на английскую королеву. И украинцы голосуют так, как они голосуют, не потому, что им «приказали из Вашингтона», а потому, что так они понимают свои национальные интересы.

Простые истины порой труднее всего постичь. Хотя, казалось бы, чего проще: украинцы не хотят жить «под Москвой», потому что никто не хочет вешать себе на шею лишнего начальника. Нациоанльные окраины всегда стремятся к независимости – это у них абсолютно ЕСТЕСТВЕННОЕ стремление. И «происки США» тут вовсе ни при чем.

Но уложить в головах такую простую истину будет сегодня нелегко, да (май, 2014)