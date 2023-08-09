 

Собянин сообщил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО

09.08.2023, 11:10, Новости дня
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В ночь на среду зафиксирована попытка пролета на Москву двух боевых беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Системы противовоздушной обороны сбили оба дрона. Один уничтожен в районе Домодедово, другой – в районе Минского шоссе.

“На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте”, – сообщил градоначальник.

В минувшее воскресенье в районе 11 часов произошла попытка прорыва беспилотника на Москву. В аэропорту Внуково временно ввели ограничения на прием и отправление самолетов.

Еще одна попытка прорыва беспилотников произошла в ночь на 1 августа. Повреждения получил фасад одной из башен комплекса “Москва-Сити”.


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