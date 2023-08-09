На Московском урбанистическом форуме представят столичные постаматы

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09.08.2023, 11:10, Новости дня
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Столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития и Агентство инноваций Москвы совместно с Главконтролем
представят постаматы на Московском урбанистическом форуме . Посетителям дадут возможность подать заявку на установку устройства в своем дворе.

В столице планируется установить до 10 тысяч постаматов, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

“В ближайшем будущем в московских постаматах можно будет получить документы — результат оказания государственных услуг, что, в свою очередь, сделает их доступнее для жителей, а взаимодействие с государством — еще проще”, — рассказал он.

Проект “Московский постамат” представят на площадке Московского урбанфорума в “Зарядье”. Также гости мероприятия могут посмотреть выставку о достижениях столичного транспорта, принять участие в мастер-классах, спортивных мероприятиях и других событиях.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки находятся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”.

Расписание событий форума доступно на официальном сайте. Вход на большинство мероприятий свободный.


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