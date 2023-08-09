Выдача рискованных кредитов ограничена ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Выдача рискованных кредитов ограничена

09.08.2023, 9:09, Новости
Теги: , ,

По данным ярославского отделения Банка России за 1 полугодие текущего года жителям региона предоставлено более 78,4 млрд рублей кредитных средств, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Ярославский рынок кредитования растет, но с помощью специальных инструментов Банк России ограничивает выдачу рискованных кредитов. В частности, сейчас ограничивается кредитование заемщиков, у которых более 80% дохода ежемесячно уходит на платежи по кредитам. Кроме того, введены лимиты по необеспеченным кредитам сроком более 5 лет, – отметила управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Наибольший рост показал ипотечный рынок: объемы кредитования выросли в 1,7 раза. За 6 месяцев ярославцы взяли в ипотеку почти 18,9 млрд рублей. Оформлено 6203 ипотечных договора. Средний размер кредита – 3 млн рублей.

В Банке России наиболее рискованной считают ипотеку с низким первоначальным взносом, поскольку заемщики, не сумевшие накопить такой взнос, гораздо чаще испытывают проблемы с обслуживанием долга.

– Когда вы берете кредит, особенно такой долгосрочный, как ипотека, важно корректно оценить свою долговую нагрузку в течение срока выплат. Чем больше у вас будет накоплен первоначальный взнос, тем меньше будет долг, и обслуживать его будет проще, – советует Елена Бурмистрова. – Предпринимаемые Банком России меры направлены на то, чтобы снизить риски в ипотечном кредитовании за счёт уменьшения доли кредитов, выдаваемых закредитованным заемщикам, и доли кредитов с низким первоначальным взносом.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Как выбрать трактор в 2023 году: советы экспертов

08.08 / Открытие шиномонтажа в 2023 году: сколько потребуется денег

03.08 / Приём на службу в органы внутренних дел

31.07 / Выбор качественной офисной мебели

27.07 / За три месяца в регионе обнаружено 22 подделки

25.07 / Психология трейдинга

19.07 / Промокоды «Пятерочка»

18.07 / Ярославцы в 32 раза чаще используют карту в магазине, чем снимают наличные

18.07 / Франшиза аптеки: особенности и преимущества бизнеса

18.07 / Перезалог недвижимости в ГК “Содействие”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика