Выдача рискованных кредитов ограничена

По данным ярославского отделения Банка России за 1 полугодие текущего года жителям региона предоставлено более 78,4 млрд рублей кредитных средств, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Ярославский рынок кредитования растет, но с помощью специальных инструментов Банк России ограничивает выдачу рискованных кредитов. В частности, сейчас ограничивается кредитование заемщиков, у которых более 80% дохода ежемесячно уходит на платежи по кредитам. Кроме того, введены лимиты по необеспеченным кредитам сроком более 5 лет, – отметила управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Наибольший рост показал ипотечный рынок: объемы кредитования выросли в 1,7 раза. За 6 месяцев ярославцы взяли в ипотеку почти 18,9 млрд рублей. Оформлено 6203 ипотечных договора. Средний размер кредита – 3 млн рублей.

В Банке России наиболее рискованной считают ипотеку с низким первоначальным взносом, поскольку заемщики, не сумевшие накопить такой взнос, гораздо чаще испытывают проблемы с обслуживанием долга.

– Когда вы берете кредит, особенно такой долгосрочный, как ипотека, важно корректно оценить свою долговую нагрузку в течение срока выплат. Чем больше у вас будет накоплен первоначальный взнос, тем меньше будет долг, и обслуживать его будет проще, – советует Елена Бурмистрова. – Предпринимаемые Банком России меры направлены на то, чтобы снизить риски в ипотечном кредитовании за счёт уменьшения доли кредитов, выдаваемых закредитованным заемщикам, и доли кредитов с низким первоначальным взносом.