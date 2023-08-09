 

Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева

09.08.2023, 9:57, Новости дня
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Утром 9 августа поступило печальное известие. Страна потеряла еще одну легенду, народную артистку СССР и невероятной красоты женщину, которую искренне полюбил народ. Умерла Вера Васильева, звезда советского кино, сыгравшая в фильмах “Сказание о земле Сибирской”, “Чук и Гек”, “Свадьба с приданым”.

Зритель хорошо помнит и сценическое творчество актрисы. На счету звезды десятки ролей, которые она блестяще продемонстировала в Театре Сатиры. Представители учреждения объявили информацию о смерти знаменитости на официальном сайте. Вера Васильева прожила почти целый век — в сентябре 2023 года ей могло бы исполниться 98 лет.

Как передает RT, причина смерти звезды пока остается тайной для широкой публики. В Театре Сатиры готовы позднее предоставить сведения о дате и времени прощания с артисткой СССР.


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