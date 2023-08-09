Не простила: Натали Портман бросила мужа после 11 лет брака

Голливудская звезда несколько месяцев назад оказалась в центре внимания. Однако причиной стал не выход нового фильма, эффектный выход на красную дорожку или какое-то другое приятное событие. В прессе появились кадры, на которых ее супруг Бенжаменом Мильпье обнимается с молодой эко-активисткой Камиль Этье.

По слухам, Натали Портман узнала об интрижке супруга еще в марте. Его роман с 25-летней девушкой продолжался несколько недель. Пару видели вместе во время ужина, а также выходящими из одного отеля с разницей в десять минут.

Для поклонников подобные новости стали настоящим шоком, ведь семья актрисы казалась идеальной, а брак длиной в 11 лет – крепким как никогда. Пара воспитывает двоих детей – сына Алефа и дочь Амалию.

Натали Портман никак не комментировала происходящее. Однако папарацци не так давно застали актрису на прогулке вместе с супругом. В этот момент Натали горько плакала, размазывая слезы по лицу и утыкаясь носом в плечо мужа.

Пятый канал сообщает, что, судя по всему, актриса не смогла простить Бенжамену Мильпье измену. На днях она появилась на публике без обручального кольца, а в прессу просочилась информация, что звезда все-таки бросила супруга.