Очередная комета приближается к Земле

Комета 12P/Понса-Брукса, также известная как «холодный вулкан», стремительно приближается к Земле и готовит уникальное небесное зрелище. Согласно прогнозам, в 2024 году небесное тело окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты.

Это астрономическое событие привлекло внимание ученых и других поклонников астрономии после того, как комета в конце прошлого месяца стала значительно ярче. Астрономы выяснили, что резкий выброс пыли стал причиной ее внезапного блеска.

Что делает эту комету такой уникальной и интересной? Ее альтернативное название – «холодный вулкан» – говорит само за себя. Вместо раскаленной лавы, как у обычных вулканов, эта комета выбрасывает так называемую «криомагму», состоящую из воды, аммиака и метана. Этот феномен позволяет нам взглянуть на процессы, происходящие на небесных телах с совершенно иной стороны.

Уже сейчас наблюдатели могут наблюдать этот яркий объект, используя телескопы. Однако настоящий праздник для любителей астрономии наступит в апреле 2024 года, когда небесное тело станет видно даже невооруженным глазом. Сквозь туманные просторы небес, комету 12P/Понса-Брукса можно будет увидеть в южном полушарии.

Самый ожидаемый момент этого астрономического театра ожидается в июне 2024 года, когда комета пролетит на минимальном расстоянии от Земли. Несмотря на то что она будет менее яркой, в этот период небесное зрелище окажется доступным для наблюдения во многих уголках Южного полушария.

Отметим, астероиды и другие космические объекты, вращающиеся вокруг Солнца, давно приковали внимание ученых и прочих исследователей. Они являются свидетелями времен, когда формировалась Солнечная система. Полмиллиарда астероидов, размеры которых превышают четыре метра в диаметре, путешествуют по просторам космоса со скоростью до 30 километров в секунду – со скоростью, равной скорости движения Земли.

Режиссеры, создающие фильмы о катастрофах, усилили воображение общества, представив на больших экранах разрушительные сценарии, связанные с падением астероидов на Землю. Но угрозы, исходящие от астероидов, не выдумка кинематографии. Доказательство этому – события, произошедшие приблизительно 65 миллионов лет назад, когда удар большого астероида привел к вымиранию динозавров и переформированию жизни на планете.

Даже астероид размером всего четыре метра, движущийся с огромной скоростью до 60 километров в секунду, способен нанести серьезный урон. Однако не все астероиды одинаково опасны. Маленькие астероиды, которых значительно больше, чем крупных, представляют гораздо меньшую угрозу для Земли.

Судьба многих астероидов обрекает их на столкновение с земной атмосферой. При таком столкновении они образуют «огненные шары» – яркие версии падающих звезд или метеоров. Если части астероида выживают и достигают земли, они получают название метеоритов. Однако большая часть астероида сгорает еще в атмосфере, нанося минимальный ущерб.

Земля находится в постоянном взаимодействии с астероидами. Мелкие астероиды часто сталкиваются с атмосферой, вызывая сверкание ярких метеоров. Большие астероиды проходят на больших расстояниях, но не всегда на безопасном.

Астрономы следят за ближайшими сближениями с землей. В 2022 году было зафиксировано 126 сближений, а 2023 год, несмотря на меньшее число, тоже порадовал планету 50 близкими встречами.

Особое внимание ученых привлекают астероиды, превышающие километровый диаметр. Хотя события, способные угрожать цивилизации, случаются раз в полмиллиона лет, сближения происходят намного чаще. Следующее такое сближение ожидается в 2029 году, когда астероид 153814 (2001 WN5) пролетит на расстоянии 248 700 км от Земли.

Современные технологии позволяют отслеживать астероиды и рассчитывать их траектории. Миссия DART недавно продемонстрировала возможность изменить траекторию астероида, что может сыграть решающую роль в защите Земли от угрозы.