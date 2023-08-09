 

“Устали бороться”: Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике

09.08.2023, 6:30, Новости дня
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Сейчас в российском медиапространстве гремит скандал с участием пластического хирурга Тимура Хайдарова. Начала “заварушку” певица Слава, пожаловавшаяся в социальных сетях на испорченную грудь после операции у звездного врача. Следом стало известно, что пострадала от его рук и Любовь Успенская, а после всплыли еще десятки недовольных клиенток. Теперь делом занимаются адвокаты. С легкой руки Александра Добровинского скандал получил название “сиськин бунт”.

Актриса Екатерина Волкова отметила, что вряд ли бы стала экспериментировать с грудью. По ее словам, для нее, как и для любой женщины, этот орган “материнский”, поэтому трогать его лучше не стоит. Актриса в целом не очень понимает, зачем что-то делать с грудью, ведь если мужчина любит, то форма и размер для него не так важны.

Однако в жизни Волковой был опыт пластических операций. Бывшая возлюбленная писателя Эдуарда Лимонова призналась: она уже исправила в своей внешности все, что не нравилось.

“Я делала блефаропластику, потому что мои операторы устали бороться с моей генетической наследственностью — мешком под левым глазом”, – цитирует Екатерину Волкову WomanHit.

Актриса осталась довольна результатом. Волкова в целом не против пластических операций, однако все должно быть в пределах разумного.


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