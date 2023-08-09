 

Стало известно, сколько россияне экономят на аренде жилья во время отпуска

09.08.2023, 5:15, Новости дня
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Всего в исследовании поучаствовали 2450 работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет. Примерно 60% участников опроса пытаются сэкономить на летнем отдыхе.

Одной из категорий, на которую наши соотечественники предпочитают урезать статью расходов, оказалась аренда жилья. На том, где жить во время отдыха, в этом году экономят 23% россиян.

Помимо этого, 21% отказываются от шоппинга, а 15% не покупают сувениры и подарки во время отпуска. Также 14% опрошенных стараются купить билеты подешевле, а 9% отказываются от развлечений. Всего 5% опрошенных готовы отказаться от экскурсий и 3% пытаются экономить на питании. Еще 3% вынуждены экономить в отпуске на всем.

“Радио 1” сообщает, что около 20% опрошенных могут отдохнуть на 30-50 тысяч рублей, 17% – на 50-70 тысяч, по 13% – готовы позволить себе отпуск за 90-110 тысяч, а 12% – 70-90 тысяч. Потратить на отдых более 150 тысяч рублей могут себе позволить лишь 9% опрошенных.


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