Мнение: Льготники по СВО атакуют ВУЗы

Читаю в ФБ у френда Сергея вот такое веселое сообщение с мест:

«В кузницу научных кадров — Московский физико-технический институт, где проходной порог 300+ баллов ЕГЭ, поступил студент с суммой балов 127. Секрет прост: его отец — участник СВО, а сын поступил по квоте. Талантливым и умным детям — всего хорошего».

И вспоминаю, что я про это много слышал на фокус-группах этой весной, причем не только даже в Москве. Это вполне себе оформившаяся… если и не «проблема», то повод для недовольства у некоторой части нашего богоспасаемого народа – у тех, кто или сам намеревался поступать в этом году куда-то в ВУЗ, или кто является родителем/родственником отпрысков, которые вознамерились куда-то поступать. Причина недовольства обозначается одним влекущим каждого абитуриента словом – «бюджет».

И есть еще отпугивающее и озлобляющее многих словосочетание – «льготы по СВО».

Суть проста, но многих бесит. Мы все видим, что правящая в РФ группировка все полтора года души не чает в тех, кто готов за нее воевать, и прям не знает, как их еще ублажить. Помимо щедрых окладов и еще более щедрых «гробовых», в правительстве РФ придумали также различные льготы «для участников СВО и членов их семей», в том числе – на поступление в вузы.

В РФ, если кто не знает, доступность высшего образования с каждым годом уменьшается. Вузы с каждым годом поднимают «плату за обучение», в количество бесплатных мест (тот самый «бюджет») для поступающих – наоборот, становится все меньше. Я от участников групп, кипящих праведным гневом, с удивлением узнал, что правило «50% платных – 50% бесплатных» уже давно никем не соблюдается, наоборот, сами «квоты» на «бесплатников» постоянно урезают – соответственно, и проходной балл для «бесплатников» непрерывно растет…

И тут как раз СВО! Доброе правительство озаботилось «поддержкой членов семей СВО» – и даровало им с барского плеча право проходить в любой избранный ими университет или институт сразу на бесплатные места. Казалось бы – ну, правящие силовики по понятиям поддерживают классово и социально им близких, что остальным-то переживать? А переживать приходится – потому что, судя по всему, правительство «даровало льготы», но никак не озаботилось выделением для «СВО-шников» дополнительных мест. Т.е. – «СВО-прошедших» попросту включили в общий объем «бесплатной квоты». Было, допустим, в какой-нибудь отечественный Заборостроительный на факультет деревянного заборостроения всего 100 мест, из них 25 «бесплатных» – вот все 25 изначально предназначаются для лиц с СВО. Если свои ЕГЭ-аттестаты принесут все 25 «свошников» – вот их всех и зачислят. А прочая публика, получается, будет поступать так, как будто в ВУЗе и конкурс выше (т.к. «разыгрывается» всего 75 мест из 100), и к тому ж они ВСЕ – только платные. А бесплатных как бы и нет вообще!

Мамы и бабушки на группах были этакой «несправедливостью» очень возмущены и даже позволяли себе слегка ворчать. Я, естественно, поддразнивал их как мог: «Ну как же? Вы же в целом СВО поддерживаете? Так что, сынам и дщерям доблестных защитников Родины и в вуз что ли теперь не поступить из-за ваших амбиций?! – Да какие они «защитники»! – бывало, взрывалась какая-нибудь особо активная участница, явно с сыном или внуком-абитуриентом. Взрывалась и тут же испуганно прикрывала себе рот рукой.

В общем, в этом году с бесплатными местами в вузах совсем туго. «Зато» многие, как я понимаю, престижные заведения – МВТУ, МГУ, ВШЭ – пополнятся дивными первокурсниками со, скажем так, минимальными отметками в ЕГЭ. Как такие будут учиться в том же ФизТехе, если (судя по 123 в аттестате) они, скорее всего, даже простые дроби складывать не умеют – конечно, интересный вопрос. Но их, скорее всего, и отчислять будет нельзя – «непатриотично». Так что придется тянуть до последнего. Профессуре приготовиться! Будут вспоминать забытое со времен совка умение – найти за что поставить зачет на экзамене, если студент НИЧЕГО не знает.

Впрочем, никакие «престижные вузы» в России все равно не нужны, так что справятся. Ну а абитуре невоенного типа придется раскошелиться. Образовательных кредитов в РФ не дают – почки, наверно, будут продавать.