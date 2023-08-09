 

Почему дети врут? Отвечает эксперт

09.08.2023, 2:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Например, стоит понимать, что совсем маленькие ребятишки могут совсем не врать, а просто рассказывать про воображаемый мир. Однако это может пугать взрослых, которые уже не так фантазийно мыслят, и рассказы ребенка не вписываются в рамки их понимания.

Клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурской говорит, что факторов может быть много, но основные – фантазия, страх наказания или протест. Самые маленькие часто путают реальный мир и выдумки, поэтому для детей 2-4 лет ложь – один из механизмов творческого развития. В таком возрасте дети врут неосознанно и не специально.

Дети более старшего возраста, примерно до 10 лет, стремятся выглядеть лучше в глазах сверстников или детей постарше, а потому могут преувеличивать свои способности или достижения. В этом случае дети врут, чтобы повысить свой социальный статус.

По словам Станислава Самбурского, в пубертате ребенок может лгать ради выражения протеста.

“Чтобы пойти против ограничений, бросить вызов авторитету родителей или выразить свое недовольство”, – цитирует психолога “Царьград”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / “Мисс Вселенная” Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте

09.08 / От тошноты до летального исхода: что опасного в неприятном запахе?

08.08 / Успеть к сентябрю: куда сходить с ребенком до конца каникул

08.08 / “Больше не повторится”: SHAMAN поставил точку концертом для земляков

08.08 / Welt – в €500 млн оценивают ущерб, нанесённый Словении наводнением

08.08 / SwebbTV – депутат Европарламента назвал Еврокомиссию и большинство коллег «самыми большими врагами Европы»

08.08 / Польша укрепляет границу с Белоруссией тысячей военных из страха за свою безопасность

08.08 / Во Владимирской области загорелось производство акриловых ванн

08.08 / Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

08.08 / Убегал от полиции: в Москве голый мужчина с ножом выпал с 26-го этажа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика