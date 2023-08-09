 

Рупор кремлевской пропаганды: Обзор военного парада в Пхеньяне

09.08.2023, 2:00, Разное
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Подробный разбор недавнего военного парада в Пхеньяне https://colonelcassad.livejournal.com/8551752.html к 70-й годовщине завершения Корейской войны.
Что показали из новинок, кто из иностранных гостей приехал (приезжал не только Шойгу), какой политический и исторический контекст у проводимого мероприятия, ну и о традициях проведения масштабных военных парадов в КНДР в целом.

Источник: Colonel Cassad


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