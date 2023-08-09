Мнение: Долгое Эхо Веника

Раша Тудей объявила, что хочет приобрести логотип и само название “Эхо Москвы”. Потому что их частоту (91.2 в Москве, еще кучу в разных регионах) Раша Тудей уже “купила” раньше. У кого Симоняниха будет это всё “покупать”? У Газпрома, наверно – он ведь числился “владельцем” Эха.

Похоже всё на истерику. Поскольку в РФ права собственности на самом деле нет, совершенно ведь всё равно, у кого из аватаров правящего в РФ НЕЧТО будет логотип закрытой и разгромленной радиостанции – у Газпрома или RT. Это же всё – фантомы, собственность государства, структуры, лишенные собственной воли, принадлежащие каким-то Неизвестным Отцам.

Так зачем же лишние телодвижения? Суета началась, по всей видимости. “Накануне большого шухера”. Какие-то странные перекладывания фантиков и жвачек из кармана в карман – как будто это чем-то поможет. Хотя наверняка и Симонян, и ее сбрендивший муженек в курсе, что при очередном повороте колеса одним щелчком пальца их обоих выкинут в помойку, на их место водрузят Венедиктова – и всё, Эхо опять начнет вещание, как будто никогда и не выключалось.

Ну, или ничего не будет – ни Эха, ни Газпрома, ни Раши, ни Тудей. И тогда тем более непонятно, зачем что-то “приобретать”. Сходят понемногу с ума эти тараканы.