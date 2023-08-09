 

Мнение: РФ подрядили еще и на Нигер

09.08.2023, 0:20, Разное
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Чернороссия ждет патриотов

Весь этот “РФ-интерес к Африке”, включая безумные “форумы” в Санкт-Петербурге – разрешился просто, как три рубля. Как и с Сирией (про которую так никто и не объяснил, зачем она была нужна и чего там “ловили”) – подрядили Эрефию, как… публичную женщину. Кто подрядил – черт его знает. Может Англия, может какая корпорация.

Важно понимать, ЧТО “подрядили”. РФ-армию. Не какую-то поганую ЧВК (никаких частных военных компаний в России нет и не было никогда) – а просто всю РФ как ЧВК. По сдельной, надо понимать, цене. В Сирии валандались, теперь продали дальше – в Африку. Вы спросите – как это не было? А Вагнер??

Но Вагнер тоже был армией. Вооружение – от МО РФ, офицеры – от МО РФ, деньги – лично от Путина из “бассейна”. Это ж всё ясно, как день. Просто армия, но малость перекрашенная, по одной простой причине: сдавать в аренду действующие части росармии, с офицерами в танкистской форме при погонах – как-то чересчур официально будет выглядеть, как – свят-свят-свят! – прямое вторжение росармии в Африку. Поэтому – клоунское “чвк”.

Возможно, кстати, что в этом и был секрет странной “неубиваемости” Вагнера. Их не могли ни подавить, ни убить – потому что они были уже все ПРОДАНЫ. В Африку. “Брать Нигер”. Если б их раскатали огнем – была б большая неустойка “уважаемым людям”, Заказчикам. Поэтому – судорожные “переговоры”, задействовали Луку, потом “вывели в Беларусь” (как бы) – ну а оттуда перебрасывают по месту назначения в Нигер. Тихо, тайно. Все, скорее всего, просто, как три рубля.

Кто-то нанял отечественных рембо в Африку против Франции. Может Китай, может та же Англия. Чистый БИЗНЕС. Аскари – так это называется. Сдавать внаем солдат.

Сейчас уже и агитпроп понемногу подключают – давеча Соловьев в своих пятиминутках ненависти на канале Россия орал про “Чернороссию”, что “мы поможем Нигеру!” и что “надо выгнать из Африки всех французишек-офицеров”.

КОМУ “нужно”, чтобы РФ выгоняла из Африки французишек? Зачем это России? Блин, какое же это всё позорное, беспросветное дерьмо…

Источник: Размышления вольного социолога


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