“Мисс Вселенная” Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте

Знаменитая модель, певица и телеведущая выглядит стройной и подтянутой, что бы ни твердили злые языки. Из-за беременности звезда слегка набрала в весе, но быстро попрощалась с лишними килограммами. Теперь Оксана Федорова может похвастаться внешними данными с той же уверенностью, с которой победила на конкурсе “Мисс Вселенная” в 2002 году.

Фанаты увлеченно следят за жизнью брюнетки в телеграм-канале, где часто появляются новые публикации. Свежие кадры отдыха звезды на Черном море произвели эффект на аудиторию микроблога. Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте, наслаждаясь журчанием волн и лучами летнего солнца.

Звезду сняли на видео, когда она уселась на краешке судна в черной футболке и выставила обнаженные ноги навстречу ветру. Красотка бережно коснулась бедра пальцами, а затем встряхнула намокшую копну густых волос.

“Перед глазами закат, а в душе рассвет”, — написала к ролику Оксана Федорова.

Напомним, помимо обладательницы титула “Мисс Вселенная” в телеграм-канале ногами хвастается олимпийский чемпион Роман Костомаров. Как передает URA.RU, после ампутации конечностей он получил протезы, на которых сможет бегать.