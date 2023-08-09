 

От тошноты до летального исхода: что опасного в неприятном запахе?

09.08.2023, 0:20, Новости дня
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Стоит отметить, что сам по себе неприятный запах не несет вреда, потому что является всего лишь реакцией нервных окончаний на молекулы чего-либо в воздухе. Однако если из-за запаха вы начинаете чувствовать головокружение, тошноту или ваше самочувствие начинает ухудшаться, то могут быть причины для беспокойства. Иногда подобная реакция появляется во время уборки – она появляется на чистящие средства.

Порой газообразные соединения вызывают тошноту и головокружение, а в других случаях вовсе могут стать предвестниками серьезных заболеваний. Например, вдыхание сероводорода (пахнет тухлыми яйцами) ведет к раздражению слизистых, головной боли, повреждению глаз, потери сознания, возможен и летальный исход.

Если у вас синусит, то неприятный запах появляется от бесцветных выделений в носу. Также неприятные ощущения могут появиться, если не следить за гигиеной полости рта, так как между зубами задерживают бактерии, выделяющие при распаде неприятный запах. Помимо этого, неприятный запах во рту появляется после употребления некоторых продуктов: кофе, чеснока, лука…

“Царьград” пишет, что бывают случаи фантоcмии, когда люди чувствуют запах, которого нет. Подобное сигнализирует о простуде или гриппе, травме головы, инсульте и даже болезни Альцгеймера.


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