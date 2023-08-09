Оттенки зеленого, глины и камня: одеваемся в стиле Девы этой осенью

Осень 2023 года приносит нам достаточно много интересных и новых трендов, которые позволяют выглядеть действительно фантастически и довольно ярко. В этом году в моде стиль Девы. Это значит, что стоит выбрать для себя наряды зеленого цвета, а также оттенка глины.

Вот несколько отличных идей относительно того, как создать модный и стильный образ, который идеально подойдет для лета.

Какой стиль одежды у Девы

Девы предпочитают чтобы все было на своих местах и структурировано. Это отражается и на их стиле. От строгих жакетов до штанов с широкими штанинами, Девы умеют создавать интересные и стильные формы и силуэты. Это позволяет представителей этого знака всегда выглядеть превосходно и роскошно.

Это не значит, что этот земной знак предпочитает исключительно авангардные образы. Девы любят носить базовые вещи, но стилизованные и усовершенствованные. Они создают целостный внешний вид и эстетику, а не просто наряд. Для этого знака аксессуары имеют очень важное значение, так как они являются частью образа.

Вот несколько советов относительно того, как правильно составить наряд, чтобы этой осенью быть в тренде.

Надеть юбку

Аналитические Девы тщательно выбирают наряд, чтобы все выглядело как единое целое с ног до головы. Когда они создают образ, все должно совпадать. Один из лучших способов воплотить стиль Девы — подобрать подходящий комплект с юбкой.

Сочетание нарядов с принтом

Если идеально подобранный комплект не сильно нравится, то можно сочетать вещи с различными принтами, чтобы создать единый стиль наряда, который так жаждут Девы. Джинсы и куртка отлично подходят для создания полностью отполированного образа с более непринужденным видом.

Выбирать оливково-зеленый цвет

Девам нравятся достаточно интересные и насыщенные цвета. Они предпочитают нейтральные и землистые тона. Отличным решением станут оттенки зеленого, глины и камня. Один из трендовых осенних оттенков, который подходит Девам, — оливково-зеленый. Это цвет выглядит достаточно интересно и помогает создать трендовых образ.

Выбрать туфли “Мэри Джейн”

Стильные цветные туфли “Мэри Джейн” просто идеально подходят для Дев, которые пристально следят за всеми новыми тенденциями. Лучше всего отдать предпочтение паре, выполненной из черной лакированной кожи.

Выбрать модную мини-юбку

Мини-юбка А-силуэта просто идеально подходит Деве, особенно осенью. Можно красиво сочетать этот наряд вместе с заправленным кардиганом и массивными туфлями. Это позволит выглядеть действительно потрясающе и роскошно.

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Пиджак оверсайз

Отчасти из-за своей любви к структурированным образам Девы, скорее всего, будут создавать наряды с упором на четкие силуэты. Таким образом, блейзер оверсайз, вероятно, станет любимым осенним нарядом этого знака. Эта одежда отлично сочетается практически с чем угодно и позволяет выглядеть стильно.

Добавить интересные детали

Девы любят добавлять немного чувственности в свои образы, но при этом они совершенно не выглядят вульгарно. Вместо того, чтобы выбрать облегающее короткое платье, Девы скорее предпочтут добавить своему образу несколько интересных и стильных деталей. Это поможет подчеркнуть их женственность и сексуальность, чтобы выглядеть потрясающе.

Платье-комбинация

Еще один наряд для Девы — макси-платье, надетое поверх водолазки или рубашки с длинными рукавами. Дополнительный слой не уменьшит элегантности наряда, но добавит немного вневременного стиля и изысканности.

Роскошный наряд

Когда дело доходит до вечернего образа, Девам отлично подойдет удлиненный блейзер, который можно носить вместо платья. Чтобы выглядеть еще более роскошно, стоит вместе рубашки надеть эффектное и стильное ожерелье.

Дополнить верхнюю одежду аксессуарами

Девы любят небольшие акценты и детали. Такие небольшие детали можно добавить даже к верхней одежде, чтобы выглядеть действительно потрясающе. Чтобы создать модный и привлекательный образ, стоит надеть пуховик вместе с красивым поясом.

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Модная сумка

Девы любят большие сумки так как он предпочитают носить с собой все самое необходимое. Представители этого знака выбирают для себя качественные и надежные аксессуары, которые прослужат длительное время.

Роскошные ткани

Как земной знак, Девы предпочитают не только выглядеть превосходно, но и чувствовать себя максимально комфортно. Этот знак ценит качество больше, чем количество, и готов тратить довольно много денег на действительно качественные и вневременного вещи, которые прослужат долго. Стоит обратить внимание на вещи из таких тканей, как шелк, бархат и кашемир.

Сочетать нейтральные оттенки с земляными тонами

Девы не боятся ярких цветов, но при этом они предпочитают более приглушенные оттенки. Для создания классического наряда этого земного знака нужно просто превратить пару брюк землистых тонов в эффектную вещь, надев их с топом светлых нейтральных тонов.

Выбирать структурированные вещи

Такие наряды всегда помогают выглядеть просто потрясающе. Кроме того, их довольно просто можно комбинировать между собой, создавая действительно потрясающие образы.

Подчеркнуть изгибы

Девы не откажутся от внимания. Тем не менее, комфорт также является ключевым фактором. Они не собираются носить что-то, что может заставить их чувствовать себя неловко, но им часто нравится демонстрировать привлекательные стороны своей фигуры, поэтому, они будут подчеркивать изгибы тела.