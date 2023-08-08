Рупор кремлевской пропаганды: Деградация как стратегия Запада в ментальной войне



Деградация как стратегия Запада в ментальной войне

Достижение какой-либо державой геополитических и экономических преимуществ дает ей возможность выстраивать миропорядок под свои интересы, навязывать свою волю, а вместе с этим и систему распределения богатства и власти всем остальным странам и народам. В десятилетия после развала СССР эти процессы поддерживались гегемонией доллара и доминированием базирующихся в США транснациональных корпораций, контролирующих значительную часть современных технологий и интеллектуальную собственность, устанавливающие мировые стандарты и монопольное положение в своих секторах. При этом гегемония старалась не допустить, чтобы та или иная страна бросила ей технологический или научный вызов, поэтому политика Запада продвигалась еще и через установление контроля над высшим и школьным образованием, через культурную «революцию» и создание новых культов, в том числе культа потребления, селекцию смыслов и социальное моделирование, поощрение безнравственного поведения и разрушение институтов семьи, распространение порнографии и наркотиков и пр. Голливуд, американские информационные агентства и СМИ, социальные платформы и агенты влияния в различных странах стали инструментами по переформатированию сознания народов и обществ.

Очевидно, что сейчас, когда изменения в геоэкономическом пространстве становятся необратимыми, возрождается Россия, слабеет Европа, поднимается Глобальный Юг, а влияние Китая расширяется на весь мир, США для сохранения гегемонии продолжат наращивать не только экономическое давление на противников, но и переходить непосредственно к военным конфликта, гибридным и ментальным войнам, где сферы противостояния включают в себя информационную среду и киберпространство, пространство восприятий и символические области, историю и моральный дух наций. У потенциальных соперников Запада не должно быть возможности конкуренции с гегемоном ни экономической, ни политической, ни культурной, никакой.

Карл фон Клаузевиц в своем знаменитом трактате «О войне» писал, что цель любой войны — это мир, комфортный для победителя. Ядерное оружие и стратегический паритет делает полномасштабный конфликт Запада с Россией невозможным, а это значит, что, кроме ставки на киевский режим и националистические элиты бывших советских республик, будет усиливаться и экономическая, и ментальная война. Война на уничтожение России — это не только про расчленение территории и захват контроля над экономикой, это еще и война, направленная на смену мышления, на разложение общества, на разрушение нашей многонациональной общности, смену этической системы и пр., эта война началась очень и очень давно.

Ментальная война против России началась после нашей победы в наполеоновских войнах и не прекращалась два столетия, велась и в Крымскую, и Великую Отечественную, и в годы холодной войны. Усиленно продолжилась после крушения Советского Союза на всей его территории. Мы видим, как под руководством Запада чудовищно переформатировали соседнюю с нами страну и бывшую братскую Украину для создания из нее анти-России, а ведь там жили наши соотечественники — люди с советским воспитанием и с таким же, как у нас, пониманием, что такое добро, а что зло. Подобное происходит в Казахстане и в Закавказье, а русофобия прибалтов стала одной из основ их современной национальной идентичности.

Информационное пространство, культура и система человеческих норм и общественных ценностей — это театр военных действий ментальной войны. И главной стратегией этой войны становится деградация. Деградация культуры и искусства, науки и образования и общества в целом. Это хорошо заметно тем, на чьих глазах происходил демонтаж СССР с последующим построением глобального суперкапитализма. Начавшаяся СВО сбросила покровы, и мы увидели, как Запад перешел к тотальной войне по отношению к России, а из нашей страны побежали в ЕС, в США, в Израиль, Турцию и Эмираты антироссийские «комбатанты» ментальной войны Запада.

Деградация как целенаправленная политика стала мировым трендом и затронула элиты и управленческий аппарат всех государств, включая США и ЕС. Суверенные национальные государства мешают глобалистским целям транснациональных корпораций, сохранению колоссального мирового неравенства, тотальному контролю за ресурсами и построению общества антиутопии, с тотальным контролем за населением и распределением скудных благ. Регресс и тотальная деградация обществ помогают глобалистам решать поставленные задачи, и, напротив, образованные и культурные люди видятся глобалистам угрозой, их стараются маргинализировать и шельмовать.

Становится очевидным, что суперкапитализм не заинтересован в развитии культуры, поскольку человек в этой системе — лишь источник дохода корпораций, а высокая культура с ее идеалами и ценностями только мешает бизнесу зарабатывать, потому что культурный человек перестает быть всеядным манипулируемым, лишенным интеллекта потребителем. Именно поэтому культуру пытаются свести к сфере услуг и развлечений и по максимуму монетизировать и упростить.

Но, к сожалению, массовая культура не только часть экономики услуг, но и инструмент влияния и социального моделирования общества, инструмент управления сознанием людей и сфера, где создаются новые культы, способные ослабить моральный дух целых наций, разрушить институт семьи и атомизировать общества.

Глобализации очень выгодна деградация образования и культуры, поскольку становится легче масштабировать бизнес, программировать специализацию регионов планеты в интересах корпораций и проводить неоколониальную политику. Именно поэтому одной из сторон процесса глобализации стала всемирная «культурная» интеграция и унификация. Десятилетиями по всему миру шло вытеснение высокой культуры, происходило тотальное упрощение и оглупление, подлинные ценности утрачивались и заменялись интернациональными суррогатами. Центр мировой культуры — это мировая метрополия — государство-гегемон. Остальное — культурная периферия «мирового цивилизованного сообщества». Но массовая культура была направлена на тотальную деградацию человечества. Население планеты программировалось на подчинение тем, кому принадлежит мировое богатство и средства производства.

Мы тоже видели, как по мере встраивании России в глобальную экономику нам навязывались Западом эти деградационные тенденции: все постоянно упрощалось, бюджеты тратились на русофобские фильмы и примитивные сериалы, театральные спектакли и различные шоу на ТВ становились безнравственными и пошлыми, музыкальная эстрада деградировала до рэпа с пропагандой наркотиков и беспорядочного секса. И все потому, что самозванным «хозяевам мира» не нужны книги, спектакли и фильмы, которые заставляют людей думать.

Михаил Николаевич Задорнов в своей книге «Пиар во время чумы, или Кому на Руси жить?» написал: «…после того, как рухнула советская власть, что сделали? Объявили бессильной армию, которую боялись во всем мире, казнили лучшее в мире советское образование, чудесных советских писателей заклеймили коммуняками, выкинули из школьных программ, заменили предателями-диссидентами… Всех перечеркнутых плюсов и не перечислить. И что получили? Вместо любви — секс, вместо дружбы — целесообразность. Спекуляция стала бизнесом, а слово «совесть» в одном современном словаре снабжено пометой «устаревшее».

Тенденция деградации, запущенная современными глобалистами, перекликается с идеями Альфреда Розенберга, (одного из главных идеологов нацизма, который был казнен в 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала): «Рабы рейха должны быть лишены всякого образования и высокого искусства. С них достаточно знать алфавит, чтобы читать наши указы, простенькой мелодии и удовлетворения физиологических потребностей». Нацизм был повержен Красной армией в 1945 году, но США и Британия — истинные создатели гитлеровского рейха — встали в ряд победителей во Второй мировой войне, а сразу после войны и продолжили борьбу против СССР, которая продолжается уже против сегодняшней России.

Только инструментарий Запада сейчас намного мощнее и технологичнее, чем у гитлеровцев. Цифровое влияние социальных платформ и интернет-СМИ способно поляризовать общественные настроения, подорвать веру населения в базовые основы организации общества, которые объединяют граждан и государство воедино. Цифровая пропаганда с помощью целевого контента и анализа личных данных пользователей значительно усиливает любое воздействие и позволяет использовать разногласия, подрывать доверие к средствам массовой информации и политическим институтам. Огромное количество случаев телефонного мошенничества, осуществляемых украинскими кол-центрами, и рост числа поджогов военкоматов свидетельствует о том, что многие наши граждане разучились критически мыслить.

Глобалисты понимают, что при деградации одной сферы начинают падать другие. Упадок культуры ведет к упадку образования, что, в свою очередь, приводит к упадку производства и всей экономики в целом, а страна теряет суверенитет. Корни технологической деградации нашей экономики в этом. И напротив, если мы начинаем возрождать культуру, возрождать образование, мы сразу подтянем все остальное — и экономику, и ВПК, и нашу способность сопротивляться противнику и понимать замыслы врага.

Сейчас гайдаровcкая формула «мы продаем нефть за доллары, а на эти доллары купим все, что нам нужно, включая высокотехнологические товары» больше не работает. Деградация становится экзистенциальной угрозой для России и основным препятствием для обретения всеобъемлющего суверенитета.

Стратегия противодействия навязанной деградации

Деградация — это очень мощный инструмент ментальной войны. Если мы это осознаем, то мы можем противопоставить антиинтеллектуализму просвещение и духовно-нравственное развитие нашего общества. Просвещение — это распространение знаний и культуры. Важность просвещения в периоды, когда государствам угрожают внешние силы, сложно переоценить. Благодаря массовому образованию и распространению культуры стала возможна и индустриализация СССР, и наша победа в Великой Отечественной войне. Есть и другие исторические примеры: закон о революционном трибунале от 22 прериаля Второго года Французской Республики отправлял на гильотину тех, кто препятствовал народному просвещению.

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Образование ни в коей мере не должно быть услугой, это, как сказано в законе, общественно значимое благо. Образование тесно связано с культурой, потому что в ходе обучения и воспитания происходит передача культурных образов и нравственных принципов подрастающим поколениям. Культура и искусство тоже общественное благо.

Настоящая высокая культура антибуржуазна. Культура — часть образования, когда через культурные образы передаются следующим поколениям необходимые знания и ценностно-нравственные ориентиры. Культура отвечает за духовное развитие человека и формирует представление об истине, добре и красоте.

Смысл искусства состоит в нахождении эйдоса — ценностной идеи, воплощенной в художественных образах, — эйдоса, который противопоставляется чему-то нехорошему, что есть в этом мире и в этом диалектическом противопоставлении меняет мир к лучшему. Искусство должно показывать людям идеалы, великие образы и образцы величия духа, воспитывать и просвещать, побуждать человека становиться лучше, служить духовно-нравственным идеям и идеям защиты и служения своей Родине. Именно такие цели ставились перед культурной политикой в эпоху первых пятилеток, и эти же цели необходимо ставить сейчас. Главной задачей сейчас должно стать воспитание, физическое (здоровье и спорт) и духовное развитие человека.

Классические произведения отражали гуманистические традиции эпохи, в центре этих произведение были люди и социальные отношения, понимание добра и зла, проблемы и переживания людей, их духовные поиски. В классических произведениях отражалась эпоха и выкристаллизовывались поведенческие и этические образцы для следующих поколений. Так обеспечивалось взаимодействие поколений и связь времен.

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Только немедленный возврат к классической культуре и к классическому образованию, то есть обучению и воспитанию, обеспечит защиту нашей страны от стратегий ментальной войны Запада, от деградации и потери суверенитета.

Когда уходит культура, сразу теряются компетенции в промышленности, высоких технологиях, в науке. А западная наука занимается сейчас проектами, которые дают прибыль в течение трех лет. Фундаментальных новых знаний нет. Мы, как варвары, разрушали свою промышленность, свою культуру. И сейчас нам предстоит экзамен на право называться цивилизацией и сохранить нашу Родину для будущих поколений. И этот экзамен нам нельзя провалить.

Необходимо формирование «Великой триады» — фундаментальная наука, прикладная наука, подготовка кадров. Профессиональное развитие нужно сочетать с духовно-нравственным развитием и с творчеством.

Необходимо рассказывать о наших героях, обо всех, кто сейчас сражается за Родину, потому что герои, люди, совершающие подвиги и выполняющие боевую работу сейчас на фронте, это те, кто будут примером для будущих поколений. Необходимо объяснять обществу, кто наши враги и какие у них цели. Ни в коем случае не должно быть слепой веры в то, что Запад — это лучший мир, а мы периферия. Мы являемся теми, кто сохраняет человеческую цивилизацию.

(с) А.Лосев

https://www.pnp.ru/politics/degradaciya-kak-strategiya-zapada-v-mentalnoy-voyne.html – полностью тут

Тот случай, когда передовицы прохановского издания "Завтра" из конца 90х-начала 2000х проросли в мейнстрим государственной аналитики. Тезисы про культуру и искусство как общественное благо, так и вовсе откуда то из 60-70х годов времен развитого социализма. Как оказалось, "экономика услуг" в кризисные периоды нефункциональна, а на долгосрочной дистанции, так и вовсе способна похоронить любые перспективы развития. Об этом еще в нулевых говорил Капица, когда адепты "невидимой руки" над ним посмеивались. Время все расставило по своим местам.

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