Мнение: Новость дня – ПОБРАТИМЫ

“Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами. Соглашение подписали мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун”.

Можно было бы решить, что это у каких-то извращенцев ЮМОР такой. В каком, блин, смысле они побратимы? В том, что и тот, и другой в свое время был снесен до основания российской армией??

Но самое потрясающее, что это и не шутка. Это такая НОВОСТЬ.

Какой-то сплошной беспросветный треш.