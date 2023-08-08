 

Мнение: Новость дня – ПОБРАТИМЫ

08.08.2023, 23:08, Разное
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“Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами. Соглашение подписали мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун”.

Можно было бы решить, что это у каких-то извращенцев ЮМОР такой. В каком, блин, смысле они побратимы? В том, что и тот, и другой в свое время был снесен до основания российской армией??

Но самое потрясающее, что это и не шутка. Это такая НОВОСТЬ.

Какой-то сплошной беспросветный треш.

Источник: Размышления вольного социолога


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