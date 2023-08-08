“Больше не повторится”: SHAMAN поставил точку концертом для земляков

Песни этого молодого российского артиста на патриотическую тематику знает и стар, и млад. За годы стремительно взлетевшей популярности артиста их включали по радио, на телевидении, на улице и даже в общественных туалетах. Особенно SHAMAN впечатлил сердобольных женщин, которые оторвали от сердца сыновей, безусых юнцов, легших под пули с высоко поднятой головой.

Ну а тем временем Ярослав Дронов получал многомиллионные гонорары и орал во всю прыть “Я русский”. Оказалось, так тоже можно: с чистой совестью навариваться на патриотизме в сытости, комфорте и тепле, пока где-то в окопе мечтает дожить до утра неокрепший парнишка, а далеко за МКАД скрюченная старушка стоит на коленях с протянутой рукой.

На словах он Лев Толстой, а на деле… Он устроил большое летнее шоу в родном городе Новомосковске. Туда SHAMAN всея Руси пожаловал не на тройке лошадей, а на вертолете. Может себе позволить.

В интервью Ярослав Дронов заявил, будто своим концертом для земляков поставил точку — ему долго хотелось отблагодарить горожан за оказанное внимание и этот момент настал. Выступив на сцене, SHAMAN решил, что тем самым преподнес местным подарок. На этом и хватит. Теперь он собрался в тур по городам, чтобы стать еще богаче и популярнее.

“Хотелось их [земляков] удивить и обрадовать, сделать сюрприз. Это шоу было создано специально для них и больше не повторится”, — цитирует сайт “Вести Подмосковья” слова SHAMAN.