 

Welt – в €500 млн оценивают ущерб, нанесённый Словении наводнением

08.08.2023, 22:41, Новости дня
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Наводнение в Словении стало крупнейшей природной катастрофой для страны за последние 30 лет, считает премьер-министр страны. Страна обратилась за помощью в Евросоюз. Die Welt сообщает, что ущерб предварительно оценивается в €500 млн, но спасатели ещё продолжают работу, и сотни граждан маленькой страны вынуждены укрываться в убежищах.

Из-за разрушительных наводнений и оползней Словения обратилась к ЕС и НАТО за технической помощью в устранении ущерба. Премьер-министр Голоб назвал наводнения самым страшным стихийным бедствием за последние три десятилетия. Правительство в Любляне оценивает общий ущерб более чем в 500 миллионов евро. Были повреждены улицы, железнодорожные пути, мосты, канализационные системы и здания. Через механизм гражданской защиты ЕС Словения уже запросила 30 экскаваторов и 30 специальных транспортных средств для спасения от потоков воды, а также сборные мосты и военные вертолёты.

Наш корреспондент Анна-Марлен Хове находится для нас в зоне бедствия в Словении, вот её оценка текущей ситуации.

АННА-МАРЛЕН ХОВЕ, корреспондент Die Welt: Оползни и наводнения определяют картину в Словении. Одно из крупнейших стихийных бедствий, по словам премьер-министра. Мы ездим по стране и снова, и снова видим очень высокий уровень воды, затопленные деревни или массивные оползни, как этот позади меня. Весь лес опасно приблизился к главной дороге позади нас. Мы попытались добраться до другого села, хотели получить представление о ситуации на месте, а потом вдруг увидели, как лес начал всё больше и больше приближаться к нам. Даже сегодня тысячи спасателей всё ещё вынуждены эвакуировать людей, а сотни вынуждены переселяться в приюты для нуждающихся. Ожидается, что на данный момент баланс с ущербом составит до 500 миллионов евро, и даже эта сумма может быть значительно превышена.

Дата выхода в эфир 07 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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