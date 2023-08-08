 

SwebbTV – депутат Европарламента назвал Еврокомиссию и большинство коллег «самыми большими врагами Европы»

08.08.2023, 22:41, Новости дня
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Депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич назвал Еврокомиссию и большинство коллег «самыми большими врагами» населения Европы и её малого и среднего бизнеса, пишет SwebbTV. Публикацию с таким заявлением парламентарий выложил на своих страницах в социальных сетях. Политик выразил возмущение результатами введения карантина во время пандемии, контрпродуктивных антироссийских санкций, а также необдуманного продвижения «зелёной политики» во вред собственной экономике.


AP

«Самую большую угрозу» для Европы, её населения, а также малого и среднего европейского бизнеса несёт собственная властная элита в Еврокомиссии и большинство в Европарламенте. Так считает евродепутат от Хорватии Мислав Колакушич. По словам политика, Европейская комиссия принимает исключительно вредоносные для континента решения, передаёт SwebbTV.

 «Фальшивые либералы, фальшивые левые и, что хуже всего, фальшивый центр не один год непрерывно принимают решения в ущерб европейской экономике», — пояснил Колакушич. В качестве примера хорватский депутат приводит «ни на чём не основанный» карантин во время эпидемии коронавируса, антироссийские санкции, которые никак не смогли повлиять на действия РФ в ходе украинского конфликта, а также необдуманную «зелёную политику», ставящую для европейской экономики невыполнимые условия, пишет SwebbTV.

Колакушич выразил возмущение тем, что властные элиты Евросоюза создают худшие условия для своей собственной экономики, тем самым ослабляя конкурентоспособность Европы перед остальным миром. По его словам, властвующая элита ЕС «ежедневно вводит новые ограничения и наносит себе новый огромный ущерб».

«К чему мы пришли? Десять лет назад мы были крупнейшей экономикой в ​​мире. И где мы сегодня? Куда мы идём? Мы стали совершенно неконкурентоспособными, потому что навязываем своей экономике условия, которые остальной мир не ставит перед своей экономикой. Это неустойчиво. Мы будем разорены. Китай и другие (страны. — ИноТВ) съедят нас на завтрак», — приводит слова депутата SwebbTV в завершение статьи.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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