 

Мнение: Путин и фейки про двойников

08.08.2023, 22:30, Разное
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Мюллер Штирлицу как-то сказал:  что знают двое,  знает и свинья. Почему-то вспомнился этот эпизод из фильма «17 мгновений весны», когда прочитал на сайте Кремля, что президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли.  А к сообщению  приложены фотографии. Очень душевные. Путин и строители как-то совсем по-домашнему сидят за небольшим круглым столом .

Мелькнула мысль, что из-за этих фотографий клеветники в России и за его пределами оживятся и будут тиражировать фейк, что это не Путин совещался со строителями, а его двойник, или даже тройник.

Уже не в первый раз пишу, что в двойников-тройников-клонов президента России не верю.

Если бы у Путина был дублер, уже давно нашлись бы  родственники,  одноклассники, земляки этого самого "дублера". А это сотни, если не тысячи людей. Не могли же их всех…. "зачистить".

Или у Путина не двойник, а клон, изготовленный в секретной лаборатории, и у него нет ни родных, ни близких, ни одноклассников, ни земляков?

А еще мне не понятно, зачем тиражируются  небылицы про двойника?  Кому и зачем необходимы эти слухи? Какая от них польза? Или наоборот, какой вред?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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