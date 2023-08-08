Рупор кремлевской пропаганды: 11 августа будет запущена станция “Луна-25”

11 августа состоится один из самых важных отечественных космических стартов этого года.

Будет запущена космическая станция "Луна-25". Это первая со времен СССР отечественная миссия к Луне, которая знаменует возобновление лунной программы.

В рамках лунной программы предполагается строительство на Луне совместной китайско-российской базы к 2035 году. Соответствующие документы о намерениях подписали еще года два назад.



Концепт проекта китайско-российской Лунной станции, которая должна быть построена к 2035 году.

Цель же текущего проекта "Луна 25" – отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны.

Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

О станции "Луна-25"

С учетом длинной серии безаварийных стартов, стоит надеятся, что и этот пройдет успешно.

Безотносительно необходимости наращивания запуска военных спутников и спутников связи, развитие лунной программы безусловно необходимо, чтобы сохранять конкуретноспособность в космических исследованиях в долгосрочной перспективе.

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