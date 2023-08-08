 

Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой

08.08.2023, 21:50, Разное
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Когда смерть уже стояла на пороге и тихо выжидала, народная артистка СССР, удивительная “принцесса Турандот” Юлия Борисова смирилась с неизбежным. К тому времени 98-летняя актриса уже похоронила мужа и сына, при том понимала, что скоро наступит ее черед.

Уже старенькая, но все такая же светлая, чистая, утонченная до кончиков пальцев женщина задумывалась о конце мирской жизни. Ее волновало, как пройдут похороны и кто соберется накануне, чтобы отвести душу. Юлия Борисова приняла решение попросить близких отказаться от многолюдной ритуальной церемонии по случаю ее кончины.

8 августа 2023 года смерть взяла свое. Великая звезда театра и кино отмучилась в больнице.
Сайт RT пишет, что
Юлия Борисова умерла, успев донести до родных свое желание. Оно было объявлено на сайте театра Вахтангова, который стал для актрисы вторым домом.

“Последней просьбой актрисы было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи”, — отмечено в некрологе. Такая трагедия!

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Место уже определено. Тело предадут земле возле могилы мужа. Супруг артистки Исай Исаакович Спектор упокоен на втором участке погоста в 13 ряду.


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