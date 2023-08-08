Польша укрепляет границу с Белоруссией тысячей военных из страха за свою безопасность

Польша и Латвия обеспокоены безопасностью своих границ с Белоруссией после проникновения нарушителей на территорию Латвии через колючую проволоку, пролёта белорусских вертолётов, а также сообщений о проведении военных учений в приграничных районах, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. В этой ситуации Варшава усиливает свои подразделения на границе с Белоруссией, отправляя туда дополнительно ещё тысячу военных.



АР

Польша усиливает свои подразделения на границе с Белоруссией, отправляя туда дополнительно тысячу военных, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на государственного секретаря по внутренним делам Мацея Вонсика. По его словам, просьба об усилении поступила от польской пограничной службы.

«Нам нужно намного больше сил на границе», — заявил Вонсик в присутствии начальника пограничной службы. В начале июля Варшава уже объявила о размещении тысячи солдат на пограничной территории. Незадолго до этого российская группа «Вагнер» объявила о своём полном или частичном перемещении в Белоруссию. Правительства Польши и Литвы — стран, которые имеют протяжённую границу с Белоруссией, — оценивают численность прибывающих в Белоруссию наёмников «Вагнера» примерно в 4 тыс. человек.

Также в понедельник Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой, начинаются военные учения. «В ходе подготовки активно использовался опыт проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении. Это касается и применения беспилотников, и взаимодействия бронетанковых и других подразделений.

Латвия, имеющая относительно короткую границу с Белоруссией, также обеспокоена, отмечает немецкая газета. В воскресенье пограничники сообщили о новом инциденте: на границе у деревни Каплава кто-то прорезал дыру в рулонах колючей проволоки, наваленных в качестве пограничных заграждений, и четыре человека незаконно проникли на территорию Латвии. Как пишет издание, нарушители были пойманы и переданы в страну происхождения.

Начальник пограничной службы Гунтис Пуятс охарактеризовал ситуацию так: «Белорусские власти не снижают свою активность, наоборот, они активно участвуют в повреждении латвийской инфраструктуры, чтобы создать условия для нелегального въезда мигрантов». По информации Frankfurter Allgemeine, в этом году в Латвии уже было возбуждено 50 дел против контрабандистов — в то время как за весь 2022 год их набралось всего 20.

Участившиеся случаи появления мигрантов на границе с Белоруссией наблюдаются в Польше с 2021 года. Варшава оградила значительную часть 400-километровой границы металлическим забором высотой 5 м. За забором неоднократно происходили повреждения транспортных средств и нападения на сотрудников пограничных служб. На прошлой неделе два вертолёта белорусской армии на короткое время вторглись в воздушное пространство Польши и пролетели над деревней Беловежа.

Специалист по Белоруссии Анна Мария Дынер из Института PISM сказала Frankfurter Allgemeine, что целью Минска, скорее всего, является «подогревание эмоций» в Польше, увеличение расходов на охрану границы и, возможно, подготовка новых провокаций. «Пограничный забор несколько помог польской пограничной службе, но связи группы «Вагнер» с Африкой могут привести к тому, что эта сила будет привозить оттуда в Белоруссию мигрантов, желающих попасть в ЕС», — считает эксперт. В 2021 году белорусский лидер пригрозил ЕС больше не останавливать движение «мигрантов и наркотиков», что вызвало многомесячный кризис на этой границе, напоминает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

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