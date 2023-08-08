Мнение: Цифровой концлагерь неизбежен, отсрочка от армии для программистов и боты-телеведущие в Индии

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему цифровой концлагерь неизбежен, и как мы постепенно перейдём в эпоху тотального контроля государства над финансовыми потоками граждан. Цитирую из начала поста (ссылка):



В России живёт 150 млн человек. Примерно столько же, сколько и в 1992, когда компьютер был роскошью, а нейросети для распознавания лиц и номеров — научной фантастикой. За это время мощность процессоров и объём жёстких дисков увеличились в 10 тысяч раз, а численность россиян — примерно на 1%.



Похоже победа компьютеров неизбежна: мы так или иначе будем подсчитаны, так как на каждого живого человека с каждым годом приходится всё больше компьютерных мощностей, больше устройств слежения, больше настенных видеокамер и всяческих умных систем контроля. Собственно, все необходимые технологии для создания общества тотального контроля есть уже сейчас — государства просто не начали ещё использовать их в полную мощь.



Это как со смартфонами. Карманные компьютеры, весьма похожие на современные смартфоны, продавались ещё в 2000 году, причём были они довольно удобны и стоили отнюдь не заоблачных денег. Однако народ предшественников смартфонов, так называемые КПК, по большей части игнорировал. Только через 7 лет появился первый айфон, который начал новую эпоху и стал массовым.



Похожая ситуация и с базами данных по населению. Создать систему «Большой Брат», в которой вся жизнь, вся работа и все правонарушения гражданина будут видны по запросу во всех подробностях, и которая будет автоматически рассылать штрафы за каждый чих по всей стране, можно уже сейчас. Просто государства ещё не дозрели до таких проектов. Однако с каждым годом технологии и устройства слежения становятся дешевле, а специалисты по базам данных накапливают опыт и получают в своё распоряжение всё более совершенные инструменты. Задача, на которую раньше требовались месяцы работы, сейчас решается при помощи стандартных библиотек за пару часов. Роботы также становятся умнее — их можно уже подключать к настоящей детективной работе, заставляя искать следы правонарушений в огромных массивах информации.



Многие граждане всерьёз считают себя эдакими неуловимыми Джо, которые могут потихоньку грешить, так как у государства есть более важные дела, чем отлавливать пешеходов, переходящих дорогу на красный свет…

2. Читатели пишут по поводу отсрочки от армии для программистов, это к понедельничному посту:



Письмо 1.



На первый взгляд отсрочка для техникумов нужна не для того, чтобы спасти молодых программистов от армии, она нужна в первую очередь для того, чтобы загнать умных ребят, которые не хотят служить или получать вышку, в колледжи на программистов. Основная цель — снижение долгосрочного дефицита айти-кадров.



Сейчас у многих мамаш массовая истерия на тему спасения сыночек от войны. Пусть тащат их увеличивать конкурс в программистские колледжи. Конечно, куча из них программистами так и не станут, но многие всё-таки станут.



Аналогичным образом вводились в своё время отсрочки для аспирантов, когда стало очевидно, что нам нужно больше научных кадров.



Это, впрочем, не отменяет крутости идеи по ЕГЭ по программированию. К тому же такой ЕГЭ сразу можно будет использовать при кадровом отборе в компаниях, что увеличит эффективность отрасли в целом.





Письмо 2.



В Турции сделали иначе. Можно официально откупиться от армии. Там тоже была коррупция — в военкоматах, в заведениях, которые давали отсрочку и могли нанять на работу, у врачей, и даже в получении справки о том, что отслужил в армии другого государства.



Теперь нет. Легально в бюджет Турции плати — и свободен (источник). В частности, айтишники и бизнесмены этим часто пользуются. Для них деньги посильны, для простых работников — не очень. Ежегодный объём «откупных» составляет €300 млн — примерно 5% бюджета турецкого минобороны.



Аналогичная история с турками, уехавшими из Турции за рубеж учиться или работать. Раньше была проблема — они боялись возвращаться, чтобы в армию не призвали. Теперь нет: оплатил и свободен, можешь приезжать в Турцию (что считается желательным — часто за границей человек чему-то научился или приобрёл опыт, это полезно чтобы он мог приехать в Турцию, если хочет).



Похожие правила ввели в законодательство стран, где Турция активно продвигает Тюркский мир — Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане.

3. Искусственный интеллект начал отнимать работу у телеведущих (ссылка):

Индийская телекомпания Odisha TV представила свою первую цифровую телеведущую на базе ИИ. Роботизированная журналистка получила имя Лиза. Она одета в золотое сари и обладает приятной внешностью, а ещё хорошо имитирует человеческую речь и даже мимику лица. Лиза не устает и не болеет, не делает ошибки и не запинается. Она не нуждается в заработной плате и не попадает в скандалы, которые могут испортить репутацию телеканала. Руководство компании считает ее появление началом новой вехи в медиа, но жители Индии отнеслись к робо-ведущей настороженно.

Лиза — не первая цифровая журналистка в Индии. До этого India Today Group представил свою ИИ-телеведущую Сану. Локальный проект Power TV также использует ИИ. Их появление заставляет медиа по всей Азии волноваться в ожидании перемен. Ситуация на рынке труда и развитие технологий в Индии задевают также Китай, Вьетнам, Сингапур, Японию, Южную Корею и другие страны. Журналисты опасаются, что роботы заберут у них работу. Руководители телекомпаний считают, что ИИ-помощники наоборот избавят людей от рутинной низкооплачиваемой работы и дадут им больше пространства для творчества. Чтобы выпуск новостей был интересным, недостаточно одного идеального роботизированного телеведущего. Нужен труд десятков специалистов: корреспондентов, журналистов, операторов, видеомонтажеров и редакторов.

Индия отстала от Китая в индустриализации, и теперь проходит её в тот момент, когда многие востребованные ранее профессии оказываются под угрозой исчезновения. Положим, цифровые ведущие на рынке труда ничего особенно не изменят. А вот если дело дойдёт до цифровых таксистов и вообще цифровых водителей, изменится многое.

Хватит ли работы на 1,4 миллиарда индийцев, которых по некоторым оценкам уже больше, чем китайцев, большой вопрос. Роботизация и цифровизация, безусловно, повысят общий уровень жизни в Индии, но целые пласты индийского населения рискуют на первых порах выиграть от этого прогресса совсем немного, так как их навыки и рабочие руки будут мало востребованы. Насколько я знаю, в Индии даже запрещены краны на стройках. Цемент и кирпичи носят наверх руками — чтобы не отбирать работу у тех, кто другой работы найти не может. Социальный смысл таких ограничений понятен, но также понятна и тупиковость луддитского пути.

Некоторые эксперты полагают, что у властей Индии есть план: создать технологические зоны, типа наших Сколково и Иннополиса, и собрать там миллионов 50 самых умных индийцев: учёных, программистов, инженеров. Внутри этих зон будет бурлить хайтек самого высшего разряда, пользу из которого сможет извлечь вся огромная страна.