Рупор кремлевской пропаганды: ВПК на Западе растет в 2 раза быстрее экономики

ВПК на Западе растет в 2 раза быстрее экономики

Выручка топ-25 военно-промышленных корпораций Запада в 2023 г. составит $448 млрд, что станет на $47 млрд (или 10%) больше, чем годом ранее, подсчитало «Равенство» по данным отчетности компаний. К 2026 г. на фоне поставок Киеву и перевооружения в Европе они хотят прибавить еще $107 млрд (24%) – до $554 млрд.

В результате за 2021-2026 гг. корпорации ВПК увеличат доходы на $150 млрд, или 37%. При этом экономика развитых стран к 2026 г. будет расти в 2 раза медленнее, прогнозирует МВФ.

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