Мнение: О решателях «русского вопроса»… А решалка-то выросла?

Тот самый случай, когда можно без прелюдий. Украинец Михаил Подоляк, бывший «политтехнолог президента Януковича», ныне подрабатывающий пи***ом у клоуна президента Зеленского, высказался без обиняков и экивоков. Сейчас настало самое подходящее время, чтобы окончательно решить «русский вопрос», сообщил он. И в силу его фактического положения в нынешней структуре Офиса президента Украины, это заявление можно считать официальной позицией Киева.

То есть, все точки над ї расставлены так, что не остаётся ни малейшего повода для сомнений.

#Украина всеми силами, всеми правдами и неправдами будет добиваться окончательного уничтожения России.

«РФ должна уменьшиться в размерах, взять себе другое название и флаг, — заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. — Это ключевая задача. Нам нельзя сломаться на середине пути, понимая, какую цену мы платим. Потому что сегодня можно окончательно решить вопрос России».

Ну и далее, уже после встречи в Джидде, разъясняя украинскую позицию, Михаил Подоляк высказался с не меньшей определённостью: «Никакого переговорного процесса в текущей диспозиции быть не может. Статус-кво должен быть изменён на поле боя. Это значит — больше оружия, больше ракет и самолётов [для Украины]».

В совокупности из этих высказываний следуют три вполне очевидные вещи.

Первое. Украина ведёт «свою войну» не за освобождение территорий и не за «границы 1991 года», а за уничтожение России как государства и, соответственно, русских как нации. Это кардинально отличает украинскую повестку, например, от Великой Отечественной, на которую при каждом удобном и неудобном случае ссылаются украинские пропагандисты. Потому что Великую Отечественную народы #СССР вели с пониманием: «гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остаётся». Украина голосом Михаила Подоляка постулирует, что Россия должна «исчезнуть» с карты мира как государство и как топоним, а русские, соответственно, как нация и даже как этнос. Чтобы и названия от них не осталось в будущем. Замечу в скобках, что украинские активисты отказывали русским в субъектности как нации задолго даже до 2013 года, активно используя придуманные украинскими псевдоисториками выдумки про «мокшан» и «финно-угров».

Второе. Пресловутая «Формула мира» Владимира Зеленского — это действительно не про мир. Даже если допустить, что #Россия примет все эти Десять условий капитуляции, с выводом войск, выплатой репараций, «компенсаций» и контрибуций, с денуклеаризацией и выдачей всех, кого Киев назовёт, на справедливый и беспристрастный суд в Гаагу, вендетта Украины не закончится, и мир не наступит. Как минимум, любая украинская власть будет лоббировать не только сохранение, но и усиление антироссийских санкций до тех пор, пока вызванные ими проблемы не запустят такие же дезинтеграционные процессы внутри РФ, которые привели к распаду #СССР. И Киев, тут не надо иллюзий, будет всемерно им способствовать любыми методами и любой ценой. Как максимум, добавит к этому военную силу под фальшивым флагом. Тот же контролируемый ГУР МОУ «Русский добровольческий корпус», например.

Опять же замечу в скобках, что я тут ничего не выдумываю: всё это вполне легально обсуждается в украинском социуме, причём начались эти дискуссии задолго до 24.02.2022, и даже до событий 2014 года. Интернет помнит всё, ну и я не забыл, как ещё в 2013 году особо ретивые украинские активисты вырабатывали планы, что делать стране, когда в неё начнут проситься беженцы из «распадающейся» России — при полном восторге широкой украинской публики. Да и мем о «рве с крокодилами» по всему периметру российских границ появился не год назад, а, пожалуй, десять. То есть, до Крыма и Донбасса. Ну а сейчас украинские активисты сладострастно мечтают, как россияне будут дохнуть от голода из-за санкций, триллионных (в долларах) репараций украинцам и полной международной изоляции.

Третье. Когда российский президент Владимир #Путин говорит о том, что сейчас в ходе СВО решается «не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности», он не так, чтобы грешит против истины. Поскольку вопрос уничтожения России как государства поставила своей сверхцелью уже Украина. Ну и соответствующий план действий у неё уже готов.

Тут могут последовать возражения, мол, слова советника ОПУ — это всего лишь слова: ему надо подбадривать народ, который несёт огромные жертвы. А так-то «ничего такого» не имеется в виду, да и #США не позволят, ибо распад России не в их интересах. Но тут как никогда уместно вспомнить урок истории от выжившей узницы нацистского концлагеря. «Если кто-нибудь где-нибудь обещает вас уничтожить, просто поверьте им. Не рассуждайте…, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу станет поздно».

И получается, что Михаил Подоляк сам дал в руки Владимиру Путину серьёзный аргумент, зачем вообще нужно продолжать СВО?

Можно и так сказать.

Но если подумать…

Зачем украинская пропаганда из кожи вон лезет, чтобы #Россия не смогла прекратить спецоперацию, даже если бы захотела?

Зачем она уже и русских убеждает в необходимости продолжения?

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