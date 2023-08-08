Длинное черное пальто, большой шарф и цветочный принт: главные тренды женской моды грядущей осени

На осень 2023 года дизайнеры предлагают богатый выбор трендовых новинок, среди которых несколько интересных идей сможет выбрать для себя каждая модница. Основное направление – стилистика кэжуал, удобная для повседневной носки одежда из качественных тканей. Обилие принтов, актуальное летом, уступило место сдержанному монохрому.

Комфорт

Осенняя мода демократична и ставит во главу угла комфорт. Вы можете комбинировать базовую серую толстовку с бежевым пальто, надеть леггинсы или любимые джинсы и при этом оставаться в тренде (фото представлено в качестве главного).

Цветочные мотивы

Самый простой вариант подчеркнуть свою женственность, романтическое начало. Цветочный принт можно носить как броское украшение монохромного образа, в качестве акцента. А самые смелые модницы могут купить пальто с цветочным принтом.

Черный монохром

Кому-то обилие черного цвета может показаться мрачноватым, но не будем забывать, что готическая идиллия сейчас в тренде. Вы можете выбрать черную кожаную куртку, напоминающую традиционную косуху байкеров, и дополнить образ брутальными ботинками на прочной платформе. А нотку женственности в лук привнесет пышная юбка.

Если монохром смущает, разбавьте его одеждой темных серых оттенков, например, как на фото выше.

Черное длинное пальто

Мастхэв для девушек на осень 2023 года. Вы можете выбрать приталенный крой или свободный пошив, строгую классику или оригинальные решения. Черное пальто позволяет создавать огромное количество модных комбинаций и всегда оставаться в тренде.

Изюминкой образа станут необычные карманы или оригинальные пуговицы.

Неформальный подход

Смело сочетайте, казалось бы, несочетаемое, включайте в один образ женственные элементы и нарочито брутальные. В тренде смелые броские луки, бунтарский дух, готовность выражать себя через предметы гардероба. Обращайте внимание на необычные аксессуары, большое количество карманов, броские принты и асимметрию.

Еще один модный тренд – приталенный силуэт “песочные часы”, делающий акцент на талии.

Магия белого

Классический цвет для повседневных образов. Белый позволяет создавать огромное количество образов, сочетается с пастельными и сочными тонами. Не составит труда подобрать аксессуары. Обратите внимание на белое платье-рубашку, которое сделает вас звездой любого мероприятия.

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Смелое сочетание фактур и оттенков

Чтобы составить гармоничный осенний образ, используйте материалы различных текстур, например, благородный твид и кожу. Пальто может быть свободного кроя или приталенное. Юбка – миди или макси, с поясом или необычными пуговицами.

Сверхдлинные шарфы

Стильная новинка предстоящего сезона – огромный шарф, в который можно полностью закутаться. Особенно хорош он для северных широт с холодными осенними днями. Но и жительницы более южных регионов непременно должны пополнить гардероб такой вещицей. Шотландская клетка, принт “полоса”, броский монохром – вариантов множество.

Некоторые модные дома предлагают носить одновременно две модные новинки – черное удлиненное пальто и сверхдлинный шарф, который кажется гармоничным продолжением верхней одежды.

Офисная стилистика

Это направление моды уже выбралось за границы респектабельных офисов и деловых центров. Этой осенью каждая девушка может почувствовать себя успешной бизнес-леди, выбрав приталенный костюм с плечиками и стогую лаконичную юбку-миди. Делаем акцент на благородных дорогих тканях и качественном пошиве.

Обратите внимание на сапоги на фото ниже – в моде осенью 2023 одежда и обувь в цветах драгоценных металлов.

Таковы некоторые модные тренды наступающего осеннего сезона. Выбирайте вещи, которые вам действительно понравились, чтобы обновить гардероб.