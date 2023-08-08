Мнение: Русская Африка вместо французской, будет ли война в Нигере, Венесуэла и Боливия хотят в БРИКС

1. Во Франции официально признали, что Россия выиграла в геополитическом сражении за внутреннюю Африку, а Франция — с треском проиграла (ссылка):



94 французских сенатора написали открытое письмо Макрону о крахе политики Парижа в Африке.

«Cегодня Нигер, вчера Мали, Центрально-Африканская Республика, Буркина-Фасо отвергли Францию, французские силы, французские предприятия… Континент больше не понимает Францию и всё больше оспаривает её роль», — цитирует документ Le Figaro.

Сенаторы отметили, что на смену французской приходит «российская Африка», также на континент оказывают влияние Китай и США, говорится в письме.

Что же, неверная Франция должна страдать. Галльский петух достаточно поклевал жителей африканского континента, пора ему уже вернуться домой и заняться решением многочисленных внутренних проблем.

2. Впрочем, ситуация в Нигере ещё далека от разрешения, стране грозит война со стороны прозападного альянса африканских стран во главе с Нигерией. Цитирую анализ военно-политического расклада от авторов проекта «Средства неМассовой Информации» (ссылка 1, ссылка 2):



Ситуация вокруг военного переворота в Нигере всё развивается. Страны ЕС, начиная с Франции, объявили о начале эвакуации своих граждан из данной республики и немедленно к ней приступили. Со своей стороны переходное военное руководство Нигера объявило об открытии границ с пятью соседними государствами, сам список которых выглядит красноречиво: Алжир, Буркина-Фасо, Ливия, Мали и Чад. Здесь уместно заметить, что в списке отсутствуют Бенин и Нигерия. Данные государства участвовали накануне в заседании западноафриканской организации ECOWAS, давшем мятежникам неделю на восстановление во власти президента Базума и пригрозившем мерами, «в том числе силовыми». Относительно этого последнего рассуждает Associated Press:

«Как блок будет реализовывать свою угрозу, остаётся неясным, учитывая отсутствие координации в обеспечении безопасности на региональном и официальном уровне с Госдепартаментом США в Нигере. Между членами ECOWAS недостаточно реального доверия, и именно это отсутствие доверия разрушит любой скоординированный ответ. Сопротивление, которым угрожают другие страны, управляемые хунтами — Мали, Буркина-Фасо и Гвинея, — может ещё больше осложнить задачу ECOWAS. Четыре страны имеют общие границы, что может облегчить им объединение в регионе Сахеля на обширных засушливых просторах к югу от пустыни Сахара, начиная с Гвинеи на одном конце и заканчивая Нигером на другом».

В итоге агентство полагается на тот факт, что «Нигер зависит от электричества из Нигерии и портовой инфраструктуры Бенина» и что у Нигерии одна из самых могучих армий континента – более 230 тысяч человек. Правда, на том же континенте имеется Алжир, который только что высказался против какой-либо военной интервенции в Нигер и призвал к «восстановлению законности мирными средствами» (без конкретики про Базума). У Алжира армия более полумиллиона, и, что тревожит аналитиков, вчера начальник её штаба совершил дружественный (не анонсировавшийся) визит в Россию, где встретился с Шойгу в тёплой обстановке и о чём-то поговорил. <…>

…в Африке буквально на глазах с похвальной внезапностью возникла крупная и непонятно как решаемая проблема для Запада. На континенте, где войны тянутся обычно десятилетиями, явочным порядком создаётся антизападный пояс, выражающий всемерные симпатии России. При этом, как признают внезапно даже западные издания, перевороты в перечисленных странах, скинувших прозападных лидеров, «пользуются народной поддержкой», а инфраструктура для цветных революций там отсутствует.

Ситуация вокруг мятежного Нигера продолжает динамично развиваться. <…> Во-первых, Нигер в лице своего нового военного руководства отозвал свои военные соглашения с экс-метрополией Францией. Во-вторых, текущий президент США Байден присоединился к категорическому призыву «немедленно освободить президента Базума» и добавил, что «переворот подвергает демократию риску». <…>

…присутствие США и Франции в Нигере на данный момент исчисляется в довольно крошечных числах — 1000 и 1500 военных соответственно (по официальной версии они борются с исламистскими террористическими группировками). Погружение же региона в полномасштабную войну между Нигерией и её сателлитами с одной стороны и «поясом военных хунт» с другой (а к Нигеру уже пообещали присоединиться соседи, Мали и Буркина-Фасо) резко и неприятно для Запада и переформатирует его задачи в регионе.

Война с несколькими африканскими странами разом, а там обычно конфликты длятся годами, потребует непредвиденных расходов военных и финансовых средств. С учётом того, сколько того и другого было потрачено за минувшие полтора года на поддержку далёкого от Африки Киева, провести маленькую победоносную войну в эконом-варианте может не получиться.

Будем надеяться, что до нигеро-нигерийской войны дело всё же не дойдёт. Ни США, ни тем более Франция сейчас не в той форме, чтобы легко позволить себе ещё один конфликт с российско-китайским лагерем. А если же война всё-таки начнётся, первой пострадавшей станет бандеровская Украина. Каждое артиллерийское орудие, отправленное на захват Нигера — это орудие, которое не достанется господину Зеленскому и его боевикам.

3. Латиноамериканские страны, также находящиеся под угрозой западной агрессии, выстроились в очередь на вступление в БРИКС (ссылка):

Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщила исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес… <…>

По словам Родригес, о заявке на вступление в объединение официально объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Министерство иностранных дел Венесуэлы направило соответствующий запрос.

«Мир, в котором одна держава, находящаяся в упадке, претендует быть хозяином планеты и отдавать приказы другим странам, не может существовать, и этому миру уже пришел конец», — добавила вице-президент, подчеркнув, что Венесуэла вместе с БРИКС «строит новый многополярный мир».

2 августа заявку о желании вступить в БРИКС России передало посольство Боливии. По словам посла страны в Москве Марии Луисы Рамос Урсагасте, Боливия считает БРИКС той площадкой, которая способна строить многополярный мир.

Маленькая проблема заключается в том, что расширение БРИКС выгодно в первую очередь Китаю и России, а на успехи Китая очень ревниво смотрит Индия. Придётся приложить немало дипломатических усилий, чтобы Индия дала добро на масштабное расширение организации.