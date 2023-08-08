 

В связи с предстоящим демографическим бумом в России увеличат количество детских домов

08.08.2023, 19:33, Разное
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Правительство объявило о масштабной реформе системы государственной поддержки детей оставшихся без попечения родителей. Эти меры не были запланированы в долгосрочных национальных проектах, но стали очень актуальны в связи с предстоящим демографическим бумом.

Количество сирот в последние годы только уменьшалось, однако в результате системной работы по поддержке уровня рождаемости, этот показатель вновь приобрёл положительную динамику Государственная программа стартует уже в 2025 году включает в себя реновацию существующих учреждений, расширение количества койко-мест и открытие 250 новых современных образовательных центров по всей стране.

К 2035 году планируется достичь целевого показателя в 1000 новых образовательных учреждений для детей-сирот и удвоить количество детских домов при плановом заполнении от 88 до 96%.

«Пугаться не стоит, определённый процент детей всегда будет оставаться без родителей. Зависимости тут прямые и предсказуемые. Чем больше детей рождаются, тем больше попадают на попечение государства. Чем чаще рожают, тем реже берут из детских домов», – комментирует инициативу эксперт Росстата.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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