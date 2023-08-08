Диетолог Кабанов рассказал о пользе кабачков летом

Польза овощей в питании неоспорима, и диетолог Кабанов обратил внимание на выгоды употребления кабачков в летний период. В интервью он советует россиянам включать кабачки в свой повседневный рацион, особенно при приготовлении гарниров, предлагая заменить кабачками традиционные картофель и макароны.

“Кабачок идеален для гарнира. Это замечательная альтернатива более калорийным продуктам, таким как картофель и макароны,” – поделился диетолог с корреспондентами издания “АиФ”.

Специалист рекомендует особенно оценить блюда с тушеными кабачками, приготовленными на растительном масле. Эти овощи богаты клетчаткой, способствующей развитию “дружественной” кишечной микрофлоры, которая, в свою очередь, поддерживает иммунитет. Блюда с кабачками также обогащают организм ненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для его нормального функционирования.

“Кабачок – это невероятно легкий и аппетитный продукт, который прекрасно подходит для растительного питания,” – добавил Кабанов.

Помимо этого, диетолог рекомендует включать в рацион и другие овощи, такие как помидоры и баклажаны, если нет медицинских противопоказаний. Помидоры богаты полифенолами и витамином C – веществами, способствующими снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и укреплению иммунитета. Что касается баклажанов, они служат отличным источником кремния – элемента, который способствует профилактике тромбозов.