 

Как сказать парикмахеру, что вы недовольны прической: во-первых, успокойтесь, во-вторых, будьте вежливы

08.08.2023, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Далеко не каждый результат похода к парикмахеру отвечает нашим ожиданиям. Боль от разочарования в таких случаях, к сожалению, является распространенным исходом. И не каждый раз мы готовы прямо говорить мастеру о своем недовольстве стрижкой. Есть нюансы, которые нас останавливают. В то же время и сам разговор о неудачном результате требует правильного подхода.

Виновен ли мастер

Начать стоит с самой причины, по которой стрижка получилась совсем не той, что надо. Возможно, парикмахер со своей стороны приложил максимум усилий, добросовестно выполнив поставленную задачу. Как правило, в том и заключается главная проблема, что клиент недостаточно подробно оговорил задачу.

На самом деле в этом нет ничего удивительного, поскольку есть множество расплывчатых понятий и характеристик, которые могут по-разному определять результат парикмахерской работы. Расхождения могут быть заложены в представлениях о длине, цвете, форме и прочих параметрах.

Перед разговором с парикмахером важно учесть этот нюанс, что позволит задать верное направление обсуждению проблемы.

Стоит ли говорить о своих впечатлениях

Многие люди отказываются выражать свое недовольство прической мастеру, считая это бесполезным делом. Они просто меняют мастера, что, впрочем, не страхует от аналогичных неприятностей.

При этом в отрицательном отзыве нет ничего плохого. Клиент заплатил деньги за работу. И он имеет право выразить к результату свое отношение непосредственно мастеру. Более того, многие парикмахеры ценят и критику, поскольку она помогает им исправлять ошибки и профессионально развиваться.

Так ли все плохо

Все же перед выражением недовольства стоит немного осмыслить новую стрижку. Постарайтесь взглянуть на нее другим взглядом, забыв о своем изначальном желании. Возможно, мастер смог добиться более впечатляющего, изысканного и роскошного результата? Все упирается лишь в новизну, которая требует привыкания.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)
Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Но если никаких оправданий быть не может, и результат во всех смыслах получился провальным, остается только прямой разговор. Каким он должен быть?

Сохраняйте спокойствие

Несколько минут, в течение которых вы будете оценивать новую прическу, позволят вам разочароваться, разозлиться и успокоиться. Важно пройти весь этот цикл, чтобы разговор проходил в эмоционально умеренном ключе.

Гнев и агрессия – то, чего следует избегать в любом случае. Ставьте целью разговора не оскорбление мастера, а конструктивное решение проблемы.

Сделайте серию глубоких и медленных вдохов с выдохами, которые помогут успокоиться.

Поддержание вежливого тона

Уважительный и вежливый тон в открытом честном разговоре позволит вам содержательно донести суть того, что вас разочаровало.

С высокой долей вероятности мастер поймет проблему и предложит выходы из ситуации. Варианты могут быть разные, но ответственный парикмахер, который дорожит клиентами, всегда найдет хорошее решение для обеих сторон.

Данную ситуацию можно рассматривать как большой шаг в сторону будущего сотрудничества с мастером уже на новом уровне взаимопонимания с минимальным риском подобных просчетов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Стрижки с эффектом “дастинг” – это красота и здоровье волос: лучшие разновидности

08.08 / На дальних подступах к мирным переговорам

08.08 / Стимулирует выработку коллагена и не только: что нужно знать о сухом пилинге

08.08 / Фейсбилдинг: помогает ли гимнастика для лица сделать кожу упругой

08.08 / Костры на дорогах

08.08 / «Я покажу, как надо»: Джеймс Кэмерон построит свой аппарат для спуска к «Титанику»

08.08 / Шоколадный шелк и глянцевый фундук: тенденции и тренды окрашивания волос на осень 2023

08.08 / Как подобрать джинсы для полных ног: правила и подходящие модные модели

08.08 / Тайная организация монархистов планировала похитить мумию Ленина и расстрелять

08.08 / Юбка поверх брюк и не только: 10 модных трендов сезона осень-зима 2023-2024

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика