Как сказать парикмахеру, что вы недовольны прической: во-первых, успокойтесь, во-вторых, будьте вежливы

Далеко не каждый результат похода к парикмахеру отвечает нашим ожиданиям. Боль от разочарования в таких случаях, к сожалению, является распространенным исходом. И не каждый раз мы готовы прямо говорить мастеру о своем недовольстве стрижкой. Есть нюансы, которые нас останавливают. В то же время и сам разговор о неудачном результате требует правильного подхода.

Виновен ли мастер

Начать стоит с самой причины, по которой стрижка получилась совсем не той, что надо. Возможно, парикмахер со своей стороны приложил максимум усилий, добросовестно выполнив поставленную задачу. Как правило, в том и заключается главная проблема, что клиент недостаточно подробно оговорил задачу.

На самом деле в этом нет ничего удивительного, поскольку есть множество расплывчатых понятий и характеристик, которые могут по-разному определять результат парикмахерской работы. Расхождения могут быть заложены в представлениях о длине, цвете, форме и прочих параметрах.

Перед разговором с парикмахером важно учесть этот нюанс, что позволит задать верное направление обсуждению проблемы.

Стоит ли говорить о своих впечатлениях

Многие люди отказываются выражать свое недовольство прической мастеру, считая это бесполезным делом. Они просто меняют мастера, что, впрочем, не страхует от аналогичных неприятностей.

При этом в отрицательном отзыве нет ничего плохого. Клиент заплатил деньги за работу. И он имеет право выразить к результату свое отношение непосредственно мастеру. Более того, многие парикмахеры ценят и критику, поскольку она помогает им исправлять ошибки и профессионально развиваться.

Так ли все плохо

Все же перед выражением недовольства стоит немного осмыслить новую стрижку. Постарайтесь взглянуть на нее другим взглядом, забыв о своем изначальном желании. Возможно, мастер смог добиться более впечатляющего, изысканного и роскошного результата? Все упирается лишь в новизну, которая требует привыкания.

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Но если никаких оправданий быть не может, и результат во всех смыслах получился провальным, остается только прямой разговор. Каким он должен быть?

Сохраняйте спокойствие

Несколько минут, в течение которых вы будете оценивать новую прическу, позволят вам разочароваться, разозлиться и успокоиться. Важно пройти весь этот цикл, чтобы разговор проходил в эмоционально умеренном ключе.

Гнев и агрессия – то, чего следует избегать в любом случае. Ставьте целью разговора не оскорбление мастера, а конструктивное решение проблемы.

Сделайте серию глубоких и медленных вдохов с выдохами, которые помогут успокоиться.

Поддержание вежливого тона

Уважительный и вежливый тон в открытом честном разговоре позволит вам содержательно донести суть того, что вас разочаровало.

С высокой долей вероятности мастер поймет проблему и предложит выходы из ситуации. Варианты могут быть разные, но ответственный парикмахер, который дорожит клиентами, всегда найдет хорошее решение для обеих сторон.

Данную ситуацию можно рассматривать как большой шаг в сторону будущего сотрудничества с мастером уже на новом уровне взаимопонимания с минимальным риском подобных просчетов.