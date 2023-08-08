 

Стрижки с эффектом “дастинг” – это красота и здоровье волос: лучшие разновидности

08.08.2023, 19:05, Разное
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Дастинг представляет собой новацию в уходе за волосами. Буквальный перевод этого термина с английского – “смахивание пыли”. Сам процесс близок к этому, ведь удаляются лишь микроскопические кончики. Дастинг – это нечто среднее между стрижкой и уходом. С одной стороны, ножницы все-таки используются. Но с другой – волосы практически не уменьшаются в длине.

Скорость плюс осторожность – главные правила новой техники. Лезвия ножниц едва касаются волос, чтобы не задеть соседние пряди. При этом ножницы нужно держать параллельно локону, почти вплотную к нему.

Обычно отрезается 0,5-1 см, но иногда и еще меньше. Если после дастинга делается горячая укладка, волосы предварительно обрабатываются защитным средством. Вот десять стрижек, которые наиболее эффектно смотрятся после процедуры “смахивания пыли”.

“Медное” каре с пробором посередине

Волосы медного цвета выглядят потрясающе с удлиненным каре. Эта четкая и шикарная стрижка подчеркивает естественное сияние прядей.

Стрижка после дастинга для темных волос

Такая стрижка поможет сохранить здоровый вид волос. Она особенно эффектно смотрится именно на темных локонах.

Яркие светлые волосы с эффектом волн

Чтобы получить яркий блонд, применяется балаяж, создающий впечатление волос, выгоревших на солнце. После дастинга нужно, прежде чем завивать пряди, нанести на каждую из них защитное средство.

Многослойная текстурированная стрижка до плеч

Многослойная стрижка длиной до плеч с текстурой – отличный способ придать волосам объем. Она великолепно смотрится со светлым и бронзовым цветом.

Прямые длинные волосы с неровными концами

Попробуйте подстричь кончики неровно, если у вас прямые, длинные волосы и вам нужно удалить поврежденные участки.

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Короткий боб-пикси после “смахивания пыли”

Эта смелая, острая стрижка – короткий боб-пикси на волосах после применения дастинга. Этот стиль сочетает в себе игривость пикси с универсальностью и структурированностью каре.

Дастинг на темных волосах, окрашенных в светлый цвет

Аккуратная укладка для крашеных волнистых светлых волос – лучший способ придать локонам свежий вид. Корни нужно подкрашивать каждые 4-6 недель.

Гладкие волосы средней длины

Применение дастинга является весьма подходящим для гладких волос средней длины, если вы не хотите расставаться ни с одним сантиметром.

Эластичные слои на волосах средней длины (главное фото)

Упругие слои – идеальный выбор, если вы хотите сохранить длину волос, но добавить им подвижности и упругости.

Объемный боб средней длины

Если вам нужно быстро привести в порядок волосы, сделав объемную стрижку боб на локонах средней длины, сначала примените дастинг. Это сделает кончики четкими, заостренными и одновременно придаст образу легкости, воздушности.


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