Judging Freedom – США и НАТО молчат о том, что ПВО Украины полностью разрушена

«Небесный щит», о котором рапортует Зеленский, просто не существует. И постоянные заявления Украины о сбитых российских ракетах — полная чушь. Система ПВО страны полностью разрушена, российские самолёты могут почти беспрепятственно летать над территорией Украины, однако и США, и НАТО об этом молчат, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Украина может выиграть эту битву, и наш небесный щит в конечном итоге будет обеспечивать безопасность всей Европы. Мы с нетерпением ждём возможности как можно скорее увидеть истребители F-16 в действии в небе Украины.

Небесный щит, думаю, на украинском означает израильский железный купол. Вот только его не существует. И непрекращающиеся заявления о том, что Украина сбивает целый ряд российских ракет — от гиперзвуковых до обычных, — это просто полная чушь. Этого нет.

Но вот что выяснилось, особенно за последние четыре месяца, так это почти полное уничтожение украинской системы противовоздушной обороны. И российские самолёты теперь могут практически беспрепятственно летать по всей территории Украины.

И снова у Украины нет на это ответа. Более того, и у США с НАТО нет ответа на это. Помните все эти разговоры о ракетных батареях Patriot несколько месяцев назад? Теперь все молчат об этом. Почему?

Потому что, во-первых, стало очевидно, что у Соединённых Штатов нет их в достаточном количестве для поставок и, во-вторых, они оказались неэффективны в театре военных действий и в борьбе с российской угрозой.

Дата выхода в эфир 07 августа 2023 года.

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