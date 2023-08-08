На дальних подступах к мирным переговорам

Более 40 стран, включая Китай и нейтральный «глобальный Юг», признали СВО международной проблемой. России на встрече не было.



Встреча в саудовской Джидде — это еще не переговоры. Фото: AFP / East News

О конференции в саудовской Джидде говорили много, хотя никто не ожидал от нее прорыва и даже близкого представления о том, что надо сделать, чтобы остановить военный конфликт в Украине.

Во-первых, обстановка на фронте накалена, ни одна из сторон не готова на уступки.

Во-вторых, одну из сторон, Россию, организаторы не сочли нужным пригласить.

И все же эксперты оценивают итог этой встречи высокопоставленных представителей четырех десятков стран из разных политических лагерей как шаг вперед.

При всех различиях взглядов на военный кризис в центре Европы, что бы там ни говорили в Кремле, состоялась его интернационализация. СВО не рассматривается как внутреннее дело России, двусторонняя проблема между Москвой и Киевом и даже между Россией и Западом. Она признана общемировой.

Консультации в Джидде (так лучше назвать происходившее 5 и 6 августа в кондиционированных залах раскаленного города на берегу Красного моря) были одной из крупнейших на сегодняшний день международных встреч, посвященных военному кризису в Украине. В них приняли участие советники глав государств и правительств по политическим вопросам и вопросам безопасности, в том числе

из Украины,

Евросоюза,

Германии,

Великобритании,

Польши,

а также из

Индии,

Бразилии,

ЮАР,

Турции.

Соединенные Штаты представлял советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Китай прислал в Джидду спецпосланника Ли Хуэя, что само по себе повысило значимость встречи по сравнению с июньской в Копенгагене.

Таким образом, проблему восстановления мира и соответствующий план президента Владимира Зеленского обсуждали как государства, которые почти безоговорочно поддерживают Украину и обложили санкциями Россию, так и те, которые не определились и даже остаются на стороне Москвы в противостоянии с Западом.

Саудовская Аравия поддерживает хорошие контакты как с Россией, так и с Украиной, поэтому и предложила выступить в качестве посредницы. Дипломатические круги в Эр-Рияде заявили, что Саудовская Аравия пытается найти компромисс с целью созыва «глобального мирного саммита в конце этого года». Саудовский двор, который стремится смыть со своей международной репутации пятно убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, использовал конференцию, чтобы представить себя солидным посредником между проукраинским Западом и амбивалентными странами, такими как, например, Бразилия и Индия.

Европейский союз в Джидде представлял главный внешнеполитический советник председателя Евросовета Симон Мордю. Уже вечером первого дня журналисты, аккредитованные при ЕС в Брюсселе, получили от европейского источника несколько пунктов, на основе которых участники встречи согласились работать.

ПУНКТЫ ПЕРЕГОВОРОВВ основе любого мирного урегулирования должно лежать уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также восстановление примата Устава ООН и уважение к международному праву.

Будут сформированы рабочие группы по ключевым темам, упомянутым в «формуле мира Зеленского», из десяти пунктов, таким как глобальная продовольственная безопасность, ядерная безопасность, экологическая безопасность, гуманитарная помощь, освобождение военнопленных и перемещенных детей и т.д. Они подключатся к работе группы на уровне советников по национальной безопасности (то есть тех, кто участвовал во встрече в Джидде. — А. М.). Параллельно группа послов этих стран в Киеве продолжит техническую работу.

Китай принял активное участие [в консультациях в Джидде] и положительно отнесся к идее провести третью встречу на этом уровне.

Сроки встречи глав государств и правительств все еще остаются под вопросом, но провести ее до конца года считается вероятным.

После этой «утечки» и до конца встречи в воскресенье больше никаких существенных изменений или дополнений не было, как и никакого официального итогового документа.

Дипломаты выделяют как главную «добавочную стоимость» и критерий успеха встречи участие в ней Китая — одного из важнейших партнеров России.

Они рассказали разным европейским СМИ, что наряду с «планом Зеленского» в обращение запущен еще один возможный мирный план, выдвинутый хозяевами встречи саудовцами вместе с некоторыми другими государствами. Он тоже предполагает

территориальную целостность Украины,

прекращение огня,

начало мирных переговоров под эгидой ООН

обмен пленными.

Саудовская Аравия проинформировала Россию о ходе переговоров.

Пока по тому, что известно о представленных в Джидде планах, непонятно, в чем их авторы видят гипотетический компромисс со стороны Москвы. По крайней мере, ни в одном из них и близко нет капитуляции Украины. Но инициаторы переговорного процесса явно рассчитывают на то, что российское руководство может пойти со временем на какие-то уступки. Поэтому так высоко оценивают подключение Китая, который до сих пор был опорой Москвы в конфликте с Западом и у которого, считают они, есть возможность и сила, чтобы убедить Россию пойти на уступки.

Но участие Китая, который воздержался от предыдущего раунда консультаций в Копенгагене и избегал призывов Запада осудить Россию, сигнализировало о возможном изменении его позиции, но не о серьезном изменении. Пекин, соглашаясь на участие, твердо дал понять, что не поддержит никакого осуждения России. Но осуждение или отсутствие такового — это всего лишь политический жест, а желание китайцев как-то решить реальные проблемы — налицо.

Другой фактор давления, на который наверняка надеялись перед встречей в Джидде, — это более активная позиция стран так называемого «глобального Юга». В то время как западные страны в целом поддержали Украину, многие другие государства неохотно принимают чью-либо сторону, даже если они хотят положить конец конфликту, ударившему по мировой экономике. У некоторых из них до сих пор нет четкой позиции по отношению к тому, что происходит в Украине. Но после того, как в июле РФ вышла из зерновой сделки, многие из них особенно остро ощутили последствия повышения цен на зерно на мировом рынке.

В начале российской СВО Дели был твердо на грани — если не склонялся в сторону Москвы. Но все изменилось, начиная со встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и Зеленского в мае. Потом Моди поговорил по телефону с Владимиром Путиным и призвал коллегу использовать «диалог и дипломатию», чтобы положить конец военным действиям. В Джидде советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал предложил то же самое. Мол, уважение суверенитета и территориальной целостности всеми государствами «должно поддерживаться без исключения».

Для Киева имеет огромное значение признание международным сообществом цели «территориальной целостности и суверенитета» Украины. Говоря о переговорах в Джидде, глава администрации Зеленского Андрей Ермак заявил: «У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир». Ермак сказал, что во время переговоров в Саудовской Аравии возникли разные точки зрения, назвав их «чрезвычайно честным и открытым разговором». По его словам, все присутствующие страны продемонстрировали приверженность принципам международного права.

В воскресенье российские государственные СМИ цитировали заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который заявил, что встреча является отражением попытки Запада продолжать тщетные, обреченные усилия по мобилизации глобального Юга на поддержку позиции Зеленского. Он почти дословно процитировал своего шефа Сергея Лаврова, который так же комментировал первую подобную встрече, проходившую в июне в Копенгагене.

Действительно, некоторые государства «глобального Юга» в недоумении из-за отсутствия РФ за столом переговоров и согласны в этом с позицией официальной Москвы.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без РФ и отказался присылать своего эмиссара. А советник президента Бразилии Селсу Аморим в Джидде призвал привлечь к участию в переговорах и Россию. «Любые настоящие переговоры должны включать все стороны. (…) Если мы действительно хотим мира, мы должны как-то вовлечь Москву в этот процесс», — пояснил он.

Но это пока не переговоры, а лишь консультации, пристрелка. Через восемнадцать месяцев после начала СВО любая перспектива прямых мирных переговоров между Киевом и Москвой кажется исчезающе отдаленной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные действия в Украине будут продолжаться в обозримом будущем. По данным ТАСС, Москва не хочет присоединять какие-либо другие территории. Но хочет и дальше контролировать те, что уже закреплены в российской Конституции. Это Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. Киев и, судя по всему, большинство украинского общества не собираются отказываться от границ 1991 года. Тем более когда их международное признание никто не отменял.

По своему вьетнамскому опыту знаю, как долго готовятся и продолжаются настоящие мирные переговоры. Они могут быть сначала непрямыми, с каждой стороной в отдельности, или секретными, с привлечением влиятельных третьих сторон. Но, видимо, еще не проявил себя тот новый «киссинджер», который бы выстроил приемлемую для основных сторон многоходовку.

Александр Минеев,

Соб. корр. в Брюсселе

—