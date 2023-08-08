 

Посетителей площадки Московского урбанфорума в “Лужниках” научат кататься на сноуборде

08.08.2023, 18:10, Новости дня
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Для гостей Московского урбанистического форума в “Лужниках” обустроили горку “Путешествие в Рождество”. Она находится на площадке “Мой район”.

Зона катания на сноубордах разделена на две части. Первая предназначена для начинающих. Обучение проведут профессиональные инструкторы. Они помогут закрепиться на доске и встать на горку.

Посетители зоны для начинающих освоят навыки сноуборда для самостоятельного катания. Снаряжение предоставят в тот же день по предварительной записи.

Опытные профессионалы смогут отточить свое мастерство. Прийти можно со своим оборудованием.

По выходным с 15:00 на горке выступят лучшие российские спортсмены. Зрители увидят сложнейшие трюки в исполнении профессионалов.

С противоположной стороны от горок обустроена зона тюбинга. Дети и взрослые смогут покататься под присмотром опытных тренеров.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки работают в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”. Расписание мероприятий доступно на сайте МУФ.


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