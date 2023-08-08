Стимулирует выработку коллагена и не только: что нужно знать о сухом пилинге

Отшелушивание является непременным этапом антивозрастной процедуры по уходу за кожей. Этот процесс включает в себя использование химического пилинга или скраба для удаления омертвевших клеток с верхнего слоя кожи, чтобы сделать ее более гладкой и сияющей. О том, что нужно знать о сухом пилинге, пойдет речь в данной статье.

Концепция сухого пилинга

Как следует из названия, сухой пилинг — это метод отшелушивания тела сухой щеткой со щетиной. Он предназначен для удаления отложений с верхнего слоя кожи, придания ей сияния и делает ваше тело мягким, как у младенца. Чтобы получить максимальную отдачу от этой техники, лучше всего найти твердую грубую щетку для тела, которой можно аккуратно обработать кожу.

Выбор щетки

Сегодня в ассортименте специализированных магазинов и салонов есть много вариантов для выбора. Вам рекомендуется отдать предпочтение щетке с натуральным ворсом. Обычно для изготовления применяется щетина кабана или растительные волокна. Если выбор ограничен и вам придется выбирать среди синтетических изделий, купите щетку помягче. Когда привыкнете к процедуре и она станет для вас регулярной, можете заменить на более жесткую щетку. Если планируете делать сухой пилинг лица, обратите внимание на специально предназначенную для этого щетку. Обычной делать данную процедуру настоятельно не рекомендуется.

Преимущества

Хотя до сих пор не так много исследований или данных в поддержку сухой чистки, есть некоторые потенциальные преимущества регулярного ее выполнения. Ниже приведены более подробные доказательства того, насколько сухой пилинг полезен для кожи.

Отшелушивает омертвевшие клетки

Первым плюсом является то, что сухой пилинг отшелушивает омертвевшие клетки кожи. Именно они и всевозможные загрязнения часто являются виновниками закупорки пор и тусклого вида. Регулярно используя сухую чистку, вы ускоряете обновление клеток, что может сделать кожу более чистой, мягкой и сияющей.

Помощь при лимфодренаже

Еще одним преимуществом является помощь при лимфодренаже. Лимфатическая система состоит из сети узлов, протоков и сосудов, которые отвечают за отток внеклеточной жидкости (лимфы) в кровоток. Стимуляция лимфатической системы действительно важна потому, что именно она действительно помогает выводить токсины и доставлять полезные питательные вещества в каждую клетку тела. Постоянное растирание сухой щеткой стимулирует лимфатическую систему и кровообращение, увеличивая выработку коллагена и разрушает нежелательные токсины в организме, особенно в областях, склонных к целлюлиту.

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Стимулирует выработку коллагена

Хотя сухая чистка щеткой действительно увеличивает кровоток, ее основная цель заключается в том, чтобы стимулировать выработку коллагена. Это поможет утолщать кожу и уменьшить появление жировых клеток.

Активизирует обменные процессы

Благодаря данному методу происходит активизация обменных процессов в глубинных слоях. Кроме того, что покровы становятся более подтянутыми, преимуществом является то, что исчезает отечность. Это очень эффективный способ для тех, кто страдает от подобной проблемы.

Тонизирует тело

Когда мы становимся старше, наша кожа теряет свою эластичность, что приводит к ее истончению, дряблости, появлению тонких линий и морщин. Сухая чистка значительно повышает эластичность, поэтому она отлично подходит для лифтинга и тонизирования любых участков, в том числе и проблемных зон.

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Выполнение процедуры

Сухая чистка наиболее эффективна перед принятием душа, лучше всего проводить процедуру в ванной комнате. Сядьте в ванну и начинайте выполнять легкие круговые движения по направлению снизу вверх. То есть начните массаж со стоп и постепенно приближайтесь к области бедер (не забудьте обработать как внешнюю, так и внутреннюю сторону бедра). Далее почистите руки от кончиков пальцев до плеч. Область живота очищайте особо аккуратно, для чистки спины используйте щетку с длинной ручкой. Давление должно быть очень легким, так как щетинки довольно грубые и вы никоим образом не должны поцарапать кожу.

Движения должны быть ровными по направлению снизу вверх, неторопливыми и аккуратными. Делайте это один или два раза в неделю в течение пяти минут, после чего примите душ. Не используйте жесткую мочалку, поскольку пятиминутного массажа будет достаточно для вашей кожи. Можно использовать гель для душа. После окончания процедуры нанесите увлажняющий крем, молочко, лосьон или косметическое масло.

Количество времени, чтобы увидеть эффект сухой чистки

Если вы придерживаетесь концепции сухого пилинга и делаете это один-два раза в неделю в течение нескольких минут, вы увидите результаты уже через две недели. Ваша кожа станет более упругой и засияет, это не заметить невозможно.

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Существуют ли риски при выборе данного метода

В то время как сухой пилинг не относится к числу процедур с увеличенным риском, все-таки следует предупредить о некоторых опасностях. Это касается тех, у кого есть кожные заболевания, такие как экзема или псориаз. Нужно быть крайне осторожным в пораженных участках, чтобы не вызвать повышенную чувствительность. Либо надо пропустить эти области, либо, если они охватывают большие участки тела, вообще отказаться от этого способа очистки кожи. Также не стоит обрабатывать ожоги и открытые раны, не рекомендуется использовать метод женщинам, ожидающим появления на свет ребенка.

Также следует помнить о том, что сухой пилинг не подходит для чистки лица. Точнее, его можно делать. Но крайне осторожно, поскольку процедура может показаться слишком агрессивной для нежного кожного покрова.