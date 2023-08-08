Фейсбилдинг: помогает ли гимнастика для лица сделать кожу упругой

Выполнение определенных упражнений для лица имеет множество преимуществ, в том числе и применяется против старения. Известная как фейсбилдинг, регулярная тренировка лицевых мышц поможет добиться превосходных результатов, если вы будете выполнять ее регулярно и правильно. О пользе гимнастики для лица пойдет речь в данной статье.

Концепция

По сути, это повторяющиеся движения, которые способствуют активизации и наращиванию мышц (как и в привычной гимнастике). Считайте это тренировкой с отягощениями для лица за счет укрепления матрицы, которая удерживает провисание вокруг челюсти и глаз. Старение лица вызвано потерей эластичности, а также постепенным смещением жировых прокладок между мышцами и кожей, которые со временем имеют тенденцию опускаться вниз. Идея выполнения упражнений заключается в том, что при наращивании мышц жировые отложения будут более склонны оставаться на месте, делая лицо более полным и молодым.

Показатели

Исследование, проведенное в 2018 году в Северо-Западном университете, показало, что 20 недель ежедневной гимнастики для лица действительно сделали кожу заметно более упругой, а верхнюю и нижнюю часть щек — более полными. Протокол включал 30 минут в день в течение первых 8 недель исследования, а затем выполнение процедуры через день. Участники в составе шестнадцати женщин в возрасте от 40 до 65 лет констатировали, что выглядят на три года моложе после завершения исследования, в то время как беспристрастные дерматологи отметили небольшое, но значительное увеличение полноты щек.

Поскольку это было первое и пока единственное заслуживающее доверия научное исследование по измерению эффектов упражнений для лица, считайте его осторожно оптимистичным признаком того, что, вероятно, есть польза от упражнений для лица при условии, что вы посвящаете им значительное количество времени и придерживаетесь режима.

Польза

Рекомендуется каждый день выполнять упражнения. Это необходимо потому, что большинство людей чрезмерно напрягают определенные мышцы, что в конечном итоге приводит к их ослаблению. Если вы часто хмуритесь, это означает, что используете мышцы чрезмерно, и они ослабевают. Если чаще улыбаетесь, поднимаете мышцы (из этого следует подтверждение пользы улыбки). Другое правило заключается в том, что мышцы могут тянуться только в одном направлении. Таким образом, на каждую мышцу, тянущую вниз, приходится противоположная парная мышца, которая подтягивается. Лицевая гимнастика помогает балансировать и восстанавливать обвисшие мышцы при условии регулярного выполнения.

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Самостоятельное выполнение упражнений в домашних условиях

Двумя наиболее эффективными упражнениями оказались подтяжка щек и подтяжка бровей. Для подтяжки щек откройте рот, чтобы он образовал букву “О”, подтяните верхнюю губу к верхним зубам и улыбнитесь, чтобы поднять щечные мышцы. Затем положите пальцы на верхнюю часть щеки, расслабьте мышцы, чтобы опустить их, и снова поднимите, повторив это несколько раз. Для подъема бровей улыбнитесь, затем нажмите кончиками трех пальцев каждой руки под бровями, чтобы открыть глаза. Попробуйте нахмурить брови и опустить их вниз, прижимая пальцами, после чего плотно закройте верхние веки. Задержитесь в этом положении 20 секунд, затем расслабьтесь.

Можно также использовать упражнение «Закрытая улыбка». Сомкните губы и улыбнитесь так широко, как только сможете (чтобы почувствовать, как уши двигаются по направлению от лица). Такое упражнение поднимает линию подбородка, а также заставляет вас чувствовать себя счастливым (даже так называемая искусственная улыбка способна поднять настроение).

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Воздействие массажа

Фейсбилдинг, по сути, должен имитировать то, что вы делаете в тренажерном зале. Таким образом, уход за лицом включает в себя разминку, за которой следует кардио для дренажа и детоксикации, а затем “лепка” для тонизирования и укрепления мышц. Всю работу можно выполнить руками, не требуется ни микротока, ни роликов. Людям очень трудно продолжать упражнения для лица, потому что они должны делать это от 20 до 30 минут в день. У большинства из нас едва хватает времени, чтобы принять душ. Когда вам 20 с лишним лет, вам даже не нужно тренироваться и ваш мышечный тонус поддерживается за счет быстрого метаболизма. Но спустя пять-десять лет ваше тело просто не держит мышечный тонус, поэтому вам приходится больше тренироваться.

Сочетания гимнастики и массажа как целостного и эффективного способа ухода за кожей лица

Разница между активными упражнениями для лица, которые укрепляют мышцы, и пассивными упражнениями, выполняемыми посредством массажа, заключается в том, что первые не могут помочь с эластичностью или сужением пор, в то время как последние могут. Вы видите, как возвращается тонус, и точно так же, как когда вы тренируете тело, вы повышаете уровень эндорфинов, укрепляете иммунную систему, и ваша кожа приобретает сияние благодаря нормальному кровообращению.

Лучший подход — это сочетание регулярных упражнений и массажа. Массаж может фактически изменить форму лица, подняв бровь и линию подбородка и придав форму скулам. Он стимулирует кровоток, доставляя в ткани больше кислорода и питательных веществ, что приводит к более яркому и здоровому цвету лица. Его сложно делать самостоятельно (но при этом тоже реально), лучше обратиться к специалистам. А вот гимнастику для лица можно и нужно делать самим, это несложно и очень эффективно, особенно в комплексе.

Вместо заключения

Будет просто замечательно, если у вас будет возможность совместить гимнастику для лица с массажем. Однако, если такой возможности нет, постарайтесь не забывать о фейсбилдинге, регулярно делать упражнения в домашних условиях наверняка вас по силам.