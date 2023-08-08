Костры на дорогах

В Петербурге из-за частых возгораний сняли с маршрутов 137 белорусских автобусов, закупленных в рамках городской транспортной реформы.



Сгоревший автобус на улице Одоевского. Фото: Роман Пименов / ТАСС

Всего около трех тысяч автобусов (каждый стоимостью около 30 млн рублей) приобрели на бюджетные деньги, чтобы заменить ими изгнанные с улиц маршрутки. Но «новички» оказались потенциально опасны: они внезапно самовоспламеняются и сгорают, а иногда даже разваливаются на ходу. Жертв пока нет. Чтобы их и не было, городским чиновникам пришлось пожертвовать самими новыми машинами до выяснения и устранения всех причин нерядовых ЧП на дорогах. Между тем еще год назад губернатор Северной столицы Александр Беглов заверял прибывшего к нему с визитом президента Беларуси Александра Лукашенко: возгорания автобусов — это не пожары вовсе, а «какие-то замыкания», которые «не стоят ни внимания, ни переживаний», просто «журналисты умеют красиво подать» некрасивые факты. Петербургские власти ни тогда, ни сейчас не признались в провале транспортной реформы, на которую потратили сотни млрд рублей.

Получилось как всегда

Транспортную реформу петербуржцы не поминали добрым словом даже тогда, когда она только затевалась, — в конце 2021-го — начале 2022 года. Под каким бы соусом власти ни подавали грядущие перемены, суть от этого не менялась: шел передел рынка транспортных услуг.

Чиновники, выгнав из города частные компании, взяли весь объем многомиллионных перевозок в свои руки и с этим грузом не справились. И речь не только о пожарах.

Сначала сократились маршруты — сегодня далеко не в любую точку Петербурга можно добраться на общественном транспорте. А с учетом многих закрытых на ремонт станций метро остается только два варианта — ехать на такси (дорого) или идти пешком (долго). Другая беда — автобусы ходят реже, с гораздо бо́льшим интервалом, чем маршрутки (поскольку уменьшилось и общее число машин, задействованных в перевозках пассажиров), к тому же большие и неуклюжие «сараи» (так прозвали их в народе) ходят медленнее.

При этом вопрос безопасности на дорогах транспортная реформа не сняла: за руль крупногабаритных автобусов пересадили бывших маршрутчиков, оставшихся без работы.

В итоге в октябре прошлого года горожане написали главе СК РФ Александру Бастрыкину: «Новая модель транспортного обслуживания в Петербурге привела к значительному увеличению ДТП с участием лазурных автобусов. По сообщениям СМИ, только за первый месяц их работы произошло 85 аварий».

Справедливости ради надо признать: дорожных происшествий с маршрутками тоже случалось немало. Однако они при этом решали другие задачи: довозили пассажиров в труднодоступные уголки мегаполиса, тормозили «где-то тут» и «где-то там», ждали бегущих по лужам и сугробам пешеходов, а не уезжали от остановок строго по расписанию. В результате на маршрутные ДТП люди реагировали, но не подмечали их так рьяно, как ревнивая гражданка — недостатки соперницы.

Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления отчитаться о ситуации и узнал, что транспортную реформу раскритиковали не только жители Северной столицы, но и эксперты:

вместо безопасного транспорта петербуржцы получили автобусы, которые редко и не везде ходят, попадают в ДТП и загораются нежданно-негаданно.

Запахло жареным

Транспортная реформа, предполагавшая замену всех маршруток новыми лазурными автобусами, еще не успела финишировать, когда во время работы на линиях вспыхнули первые МАЗы.

10 июня прошлого года около двух часов дня на Витебском проспекте запылал автобус с пассажирами. Несмотря на то что это был первый такой случай с машиной, введенной в эксплуатацию несколько месяцев назад, водитель не растерялся: едва показались первые языки пламени, моментально высадил людей и вызвал пожарных. Пассажиры не пострадали, но испугались, и еще долго в соцсетях можно было прочитать: «А если бы люди не успели выйти?», «А Смольный такие автобусы закупил на весь город?», «А если это только начало?»…

Опасения горожан скоро подтвердились. Второе возгорание случилось на Светлановском проспекте 23 июня около 8.30 утра. В считаные секунды пламя охватило МАЗ по всей площади. Более 20 человек самостоятельно покинули салон. Успели, но тоже переволновались.

Всего с 10 июня 2022 по 28 июля 2023 года, по подсчетам петербуржцев и СМИ, на городских линиях загорелось не менее 15 автобусов.

Вице-губернатор Петербурга, курирующий транспорт, Кирилл Поляков настаивает на цифре 12. Но чиновник признает, что считает только те машины, которые после пожара не подлежат восстановлению. Случаи задымления и горения, после которых транспортные средства можно было отремонтировать, Поляков в расчет не берет.

12 или 15 — это в любом случае прецедент, учитывая, что технику брали новую, прямо с завода. Поэтому горожан, считавших автобусные пожары, не удивило решение, принятое 2 августа петербургским комитетом по транспорту о выводе из эксплуатации 137 автобусов Минского автомобильного завода. «Машины вернутся на линию только после дополнительной проверки и устранения представителями завода-изготовителя всех выявленных дефектов». А средства передвижения «в рамках новых договоров на закупку общественного транспорта «Пассажиравтотранс» не будет принимать до тех пор, пока производитель не устранит проблему», — категорично пояснил Смольный.

Это решение можно было бы поприветствовать, но остались вопросы. А именно: почему с огнем играли так долго?

Почему о безопасности задумались только сейчас, если петербуржцы уже больше года твердят, что в коробках на колесах, вспыхивающих как спички, ездить страшно?

Запах дыма до сих пор не долетал до чиновничьих кабинетов. Но тут запахло выборами. (В конце июля в Смольном прошло совещание по подготовке к губернаторским и президентским выборам 2024 года.) Еще вопрос: 137 забракованных машин — это много или мало? Как посмотреть…

137 — это много, если учесть, что после реформирования в городе и так не хватает общественного транспорта. Теперь где-то пассажиры не дождутся его вообще?

137 снятых автобусов — это мало, если принять во внимание, что всего в рамках транспортной реформы в Петербурге с 2022 года закупили более 2800 единиц автотранспорта. Сколько еще из них может загореться? Автобусы эксплуатируются всего год, а покупали их как минимум на 10 лет эксплуатации.

Кроме того, возгорание в пути — не единственная проблема. Некоторые автобусы ломаются буквально на ходу. Так, 11 июля 2023 года на проспекте Стачек при движении из «сарая» выпал двигатель (по предварительной версии, из-за некачественной сборки). Менее серьезные поломки, по данным СМИ, случаются у МАЗов не реже чем раз в неделю.

Санкции в колеса

После двух пожаров подряд 23 июня 2022 года производитель «погорельцев» — ОАО «Минский автомобильный завод» — пообещал направить в Петербург специалистов, чтобы они провели полный аудит технического состояния автобусов. К 27 июня белорусские эксперты завершили проверку машин в одном из петербургских автобусных парков и назвали предположительную причину происшествий: горение начинается в моторном отсеке из-за попадания масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.

Ответственный за аудит вице-губернатор Кирилл Поляков объяснил, с чем связаны проблемы: из-за санкций и сбоев в поставках запчастей белорусские производители начали использовать непроверенные фланцы (детали с отверстиями для болтов для прочного соединения труб).

ЦИТАТАВице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков:

«Специалисты Минского автозавода не исключают вероятность того, что в условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие тех же референций».

Чиновник добавил, что МАЗ уже приступил к изготовлению аналогов фланцев. Кроме того, заверил Поляков, «все последующие партии автобусов будут проверяться сначала на заводе в Беларуси, а потом на складе в Петербурге».

Неизвестно, где, кем и как проверялись следующие партии, но еще по меньшей мере 14 автобусов вспыхнуло после этих заверений. А чиновники ровно год с тех пор почти не реагировали на автобусные пожары…

Все горит по плану

В 2023 году лазурные стали гореть чаще, чем в 2022-м. Особенно жарким для дорог Северной столицы выдалось это лето. Ситуация достигла апогея в июле. Хотя и в июне выдались сутки, когда пожарные зафиксировали сразу два случая возгорания МАЗов. Один из них, пустой, полностью сгорел ночью на Кольцевой автодороге (КАД), второй задымился днем, когда вез пассажиров.

Петербуржцы, уже закаленные пожарами, в чрезвычайных обстоятельствах проявляют недюжинное хладнокровие.

На многочисленных видео в соцсетях и телеграм-каналах видно, как пассажиры спокойно выходят из дымящегося автобуса и садятся в другой, невредимый, чтобы продолжить поездку.

7 июля, когда на Петергофском шоссе дотла сгорел еще один небесно-голубой «сарай», лопнуло терпение у известного градозащитника, координатора общественного движения «Красивый Петербург» Красимира Врански. Он направил обращения в Ространснадзор и Генпрокуратуру:

«Автобусы, появившиеся в Петербурге с начала транспортной реформы, угрожают безопасности горожан. Пока не произошли человеческие жертвы, необходимо срочно убрать их».

Подействовали предостережения градозащитника или сама угрожающая ситуация с участившимися автобусными пожарами, но 14 июля вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и председатель городского комитета по транспорту Валентин Енокаев в одном из петербургских автопарков собрали перевозчиков.

Как стало известно «Новой» из собственных источников, во время этой неформальной встречи чиновники почти в ультимативной форме заявили представителям пассажирских транспортных предприятий примерно следующее: сгорело 12 машин (по статистике Полякова); причины возгораний вроде определены; делайте что хотите, но автобусы в Северной столице полыхать не должны. Функция кабинетных начальников — приказать. Обязанность подчиненных — выполнить. Но вот вопрос: как «выполнить» при таком огромном количестве приобретенных машин с возможным сюрпризом? Это на встрече 14 июля не обсуждалось.

Зато в тот же день чиновники временно сняли с маршрутов 30 лазурных автобусов и приостановили приемку еще 98 автомобилей той же марки до полной проверки соответствия техники всем необходимым требованиям.

Между тем 28 июля Красимиру Врански ответили из городского комитета по транспорту (по российской традиции вышестоящие чины все жалобы спустили тому, на кого «холопы» и жаловались). В послании за подписью заместителя председателя комитета Рената Ягудина говорилось: «Перевозчики выпускают на маршруты автобусы, которые имеют документы, подтверждающие допуск до эксплуатации на дорогах общего пользования», «свидетельства об одобрении типа транспортного средства», «свидетельства о регистрации транспортного средства, подтверждающие постановку на учет в Госавтоинспекции». Ягудин отметил, что в Смольном знают о пожарах на трассах, однако «случаи возгорания машин находятся на контроле комитета по транспорту». В переводе на человеческий язык ответ звучал издевательски: белорусские четырехколесные изделия снабжены всеми необходимыми бумагами, но все равно горят, а мы это контролируем.

Последнее пламя

Несмотря на неусыпный контроль чиновников, загорелся 16-й, по подсчетам горожан, и 13-й, по версии Полякова, автобус. Причем время и место возгорания было самое неподходящее — на Пулковском шоссе 29 июля. В Петербурге в то время завершался саммит «Россия — Африка», на котором присутствовал президент РФ и множество иностранных гостей. Некоторые из них уже разлетались по домам и именно из Пулково. Из-за больших клубов черного дыма над дорогой в аэропорт поднялась нешуточная паника: что горит? Оказалось, опять автобус…

Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев резво выдвинул новую версию: причина ЧП — низкие полы в белорусских автобусах.

«Любой подвижной состав сталкивается с этим, это сложная и постоянно используемая техника. Специфика лазурных в том, что они все низкопольные. И в них, в отличие от тех же ПАЗов, теснее компоновка всех внутренностей»,

— объяснил чиновник 31 июля.

Именно после этого возгорания петербургское правительство поставило на прикол 137 автобусов.

Запасной путь

Разумнее выглядело бы решение вывести из эксплуатации и перепроверить все потенциально пожароопасные авто. Или другой вариант: имея достаточные основания подозревать неладное, заставить производителя самостоятельно отозвать сомнительную серию транспортных средств, доработать ее ценой собственных убытков и только потом испытывать на пассажирах.

Однако оба этих варианта слишком хороши для людей и чересчур неудобны для власти. Для городских чиновников и минус 137 машин — брешь, которую залатали как смогли.

Петербуржцы, не следящие пристально за новостями, в последние дни рискуют испытать приступ дежавю при поездках по городу. С 3 августа на петербургских магистралях замелькали автобусы уже подзабытого дизайна, но с незабываемыми объявлениями то на задних, то на средних дверях «Не работает».

Потрепанные жизнью, а порой побитые, выцветшие, с солидным возрастом и пробегом, однако с безусловным преимуществом перед белорусскими «сараями» — «старички» в свою бытность не горели с такой регулярностью.

В комитете по транспорту 4 августа объяснили, что временно были вынуждены заменить пожароопасных «белорусов» на резервный транспорт, использовавшийся ранее. Утешили, что он вполне еще пригодный и безопасный. И снова вопросы: тогда кому и зачем нужна была транспортная реформа и белорусские автобусы, на что потрачены огромные деньги?

По официальным данным, на развитие транспортной системы Петербурга в 2022 году выделили почти 290 млрд рублей. Из них 236,8 млрд — из городского бюджета, остальное — из федеральной казны и внебюджетных средств. Подробный отчет о расходовании средств на общественный транспорт в 2023 году обнародуют позднее. Однако еще в сентябре 2022 года координирующий финансы вице-губернатор города Алексей Корабельников сообщал:

«В 2023 году на транспортную систему Петербурга будет выделено 83,6 млрд рублей из городского бюджета. Бо́льшая часть из этих средств пойдет на закупку новых автобусов».

Тратиться на новый транспорт Смольный точно не перестал. Уже этим летом, на фоне всех пожаров, комитет по транспорту заказал 25 все тех же лазурных автосюрпризов для маршрутов в аэропорт Пулково. Эта партия обошлась бюджету в 757 млн рублей (30,28 млн — одна машина). В рассылках для прессы новые ТС презентовали так: «Каждый автобус рассчитан на 155 пассажиров, в том числе маломобильных, оборудован стеллажами для багажа и медиакомплексами с трансляцией информации о перелетах в Пулково, современными бортовыми системами, включая Wi-Fi, который при подключении в автобусе будет действовать и в аэропорту, и другими удобствами». Судя по описанию, прекрасные автобусы. В их комплектации упущена только одна деталь — огнетушители для пассажиров должны быть, очевидно, по штуке в руки.

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты»,

Петербург

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